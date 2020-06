San Benedetto del Tronto, vietata la vendita di alcolici per tutto il fine settimana

Il sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti ha firmato nella serata di ieri un’ordinanza con la quale si dispone, fino a tutta la giornata di Domenica 7 Giugno, il divieto “a chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici o in circoli privati, e/o alla vendita al dettaglio, anche in qualità di artigiano, di bevande confezionate in contenitori di vetro o lattine e/o alcoliche e superalcoliche” di “vendere per asporto bevande in contenitori di vetro, lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico”.

Le attività interessate dal provvedimento sono quelle ubicate nel centro cittadino (delimitato “a nord da via Carducci e via Marin Faliero, a sud dal torrente Albula, a ovest da corso Mazzini e corso Cavour, ad est dalla linea di battigia e dalla banchina di riva del porto”) e nella zona del lungomare, intesa come l’area ricompresa nei 50 metri ad est e ad ovest della carreggiata di viale Trieste, viale Marconi, viale Europa, viale Rinascimento, piazza Salvo d'Acquisto, via S. Giacomo.

Il provvedimento si occupa anche dei consumatori di alcolici: sono altresì vietati, stavolta su tutto il territorio cittadino, il consumo di bevande alcoliche e la detenzione di qualsiasi genere di contenitori di vetro e/o lattine nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.

Con ordinanza sindacale, inoltre sono stati prorogati fino al 10 giugno i provvedimenti di limitazione nell’utilizzo delle spiagge libere della città di San Benedetto del Tronto già disposti una settimana fa: fino a Mercoledì 10 Giugno, quindi, sulle spiagge libere si potrà transitare, passeggiare ma non ancora sostare.

La motivazione di tale provvedimento, analogo a quello adottato da tante grandi realtà turistiche italiane, va ricercata nella necessità di disciplinare l’uso degli arenili in conformità con i protocolli per la prevenzione del contagio da coronavirus.

A differenza delle spiagge in concessione, come noto, quelle libere non sono dotate di accessi controllati e di personale di assistenza. E’ stato dunque necessario organizzare in pochissimi giorni un servizio di spiaggia mai realizzato prima: le disposizioni per l’uso delle spiagge libere sono contenute in una Delibera della Regione Marche del 25 maggio che ha recepito le indicazioni di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio.

In questo brevissimo lasso di tempo, il Comune di San Benedetto del Tronto ha dovuto allestire un servizio di gestione degli accessi in spiaggia che, a partire da lunedì 8 giugno, sarà attuato tramite prenotazione online collegandosi al sito internet t.sbt.it. Il sistema informatico mette a disposizione tante informazioni corredate da immagini fotografiche per scegliere con comodità, 24 ore su 24, la spiaggia su cui trascorrere la giornata. Per chi non ha dimestichezza con internet, è stato allestito un “call center” organizzato con personale comunale: il numero da chiamare è 0735.794888, sarà attivo a partire da lunedì 8 giugno tutti i giorni dalle 9 alle 14.

Sempre per adeguarsi ai protocolli, è stato necessario dotare le spiagge libere di docce (sono stati installati ben 18 impianti e altri 6 esistenti sono stati potenziati) e di bagni (ce ne sono 8 a disposizione di cui 3 attrezzati per diversamente abili) con relativo servizio quotidiano di sanificazione e igienizzazione.

Tra gli adempimenti in corso di ultimazione c’è anche la cartellonistica per informare gli utenti sulle novità che è stato necessario introdurre: all’inizio della settimana compariranno agli ingressi delle spiagge libere tabelle informative che indicheranno, in italiano e in inglese e il supporto grafico di pittogrammi, le specifiche regole da rispettare per ogni tratto di spiaggia.

E ancora: del personale comunale, che indosserà apposita pettorina con lo stemma dell’Ente, sarà in servizio sul lungomare per fornire informazioni ed assistenza ai fruitori della spiaggia.

Per quest’articolata e complessa operazione, il Comune ha stanziato oltre 70mila euro, un investimento non indifferente in questi tempi di scarsità di risorse ma che era indispensabile sostenere per aprire le spiagge durante lo stato di emergenza.

Da lunedì quindi si potrà iniziare a prenotare il proprio posto in spiaggia: ci sarà qualche giorno di tempo per rodare il meccanismo e nel frattempo saranno ultimate tutte le operazioni di allestimento. Come annunciato, da giovedì 11 Giugno, in linea con quanto sta accadendo su litorali altrettanto rinomati del Paese, la stagione balneare 2020 potrà andare a pieno regime.









© Riproduzione riservata