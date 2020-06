Coronavirus, sindaco Ascoli: “Confronto con sestieri per Quintana Agosto, al momento nulla di ufficiale”

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti è tornato ad aggiornare la cittadinanza sull'emergenza Coronavirus in diretta video social da Palazzo Arengo.

"Faccio come prima cosa le condoglianze alla famiglia di Marco Neri, un giovane ascolano che è scomparso a qualche giorno fa. Condoglianze anche a Giovanna, la suocera di Irma. Giovanna e Giulio sono gli storici gestori del bar della Esso di Monticelli, siamo vicini anche alla loro famiglia. Per quanto concerne l'omicidio di Antonio Cianfrone a Spinetoli c'è stata una svolta, sono stati arrestati un uomo e una donna accusati dell'assassinio

Oggi è uno giorno speciale, è un anno che sono diventato sindaco. Nel mio primo anno da prima cittadino ho percepito, in particolar modo in questa giornata di anniversario in cui avremmo voluto organizzare una bella festa, un grande calore da parte della città, con voglia di ripartire e rinascere insieme.Intendiamo essere tutti protagonisti di questa ripartenza ma continuiamo a chiedere sostegno alla Regione ed al Governo. Continuerò con umiltà cercando di interpretare i pensieri di voi cittadini cercando di essere un sindaco del popolo capace di ascoltare le esigenze che vengono dalla città anteponendo il bene di Ascoli a tutto il resto. In merito all'emergenza sanitaria oggi abbiamo una buona notizia, nelle Marche non ci sono più pazienti contagiati da Coronavirus in terapia intensiva. Abbiamo bisogno di quattro settimane per essere dichiarati zona Covid free, sono passato oltre tre settimane senza contagi. Per quanto riguarda la Quintana di Agosto ci siamo confrontati con i sestieri. Quattro su sei hanno dato parere favorevole alla disputa della Giostra, ho subito avuto un colloquio con la Prefettura per capire le eventuali misure di sicurezza da adottare. Al momento, comunque, non c'è ancora alcuna posizione ufficiale sul fatto che la Quintana di Agosto sarà disputata o meno. A breve comunque comunicheremo notizie certe per permettere ai sestieri di organizzarsi. Nel fine settimana nel centro si sono viste tante persone e ciò dimostra che Ascoli può diventare culla e capitale della cultura dove visitatori possono scoprire i tesori che la nostra città e il territorio piceno possono offrire. Non dobbiamo comunque abbassare la guardia e continuare a utilizzare dispositivi di protezione e rispettare il distanziamento sociale. Ho visto molta collaborazione da parte di molte attività e a tal proposito ringrazio tutte quelle che hanno predisposto servizio di vigilanza tramite steward per regolare gli accessi e far rispettare le disposizioni nei loro locali. Ho firmato un'ordinanza che vieta la vendita di alcolici da asporto su contenitori di vetro per evitare e contenere altre problematiche. A San Marco ci sono stati invece comportamenti non rispettosi con parecchi assembramenti e rifiuti abbandonati sui prati. Mi preme dire che divertirsi è cosa giusta ma lasciare rifiuti in terra significa farsi male da soli quindi non è un atteggiamento da persone mature. Facciamo vivere i nostri luoghi e socializziamo nel rispetto delle regole preservando il bene comune. Sabato si è svolta la festa con i bambini e ragazzi delle classi di quinta elementare e terza media che hanno avuto la possibilità di salutarsi dopo un percorso scolastico fatto insieme. Abbiamo regalato loro una copia della costituzione per far comprendere diritti e doveri che ogni cittadino deve avere per mantenere, proteggere e tutelare il nostro patrimonio. Abbiamo riaperto i parchi gioco restituendo ai bambini gli spazi per i loro giochi avendo sempre cura e massima attenzione al rispetto delle norme e all'uso di dispositivi. Sempre per i più piccoli, una commissione sta valutando le proposte che sono arrivate per organizzare campi estivi tenendo conto della sicurezza in questo particolare momento. Per far sì che tutti i bambini possano partecipare e condividere momenti di svago con i loro amici, abbiamo predisposto un sostegno economico per le famiglie più bisognose. Per definire il calendario di queste attività dobbiamo comunque attendere le linee guida da parte del Governo".