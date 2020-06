Coronavirus, Gores Marche: “Nessun caso positivo su quasi 600 nuovi tamponi testati”

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) ha comunicato, alle ore 9 di Martedì 9 Giugno, che i tamponi positivi al Coronavirus rilevati dopo le ultime analisi di laboratorio della Sod Virologia restano 6747 (nessun incremento rispetto a ieri) su un totale di 70335 campioni testati (ieri sono stati effettuati 599 tamponi di nuove diagnosi ed altri 601 del percorso guariti). Per il terzo giorno da inizio emergenza non si registrano nuovi casi positivi nelle Marche (era già successo il 26 Maggio ed il 31 Maggio).





CLICCA QUI PER REPORT IN PDF DELLA REGIONE MARCHE - 9 GIUGNO ORE 9





Ecco l'andamento delle percentuali tra casi positivi e tamponi effettuati nelle Marche da Domenica 17 Maggio ad oggi:

17 Maggio - 3,42%

18 Maggio - 0,73%

19 Maggio - 0,21%

20 Maggio - 1,12%

21 Maggio - 0,79%

22 Maggio - 0,71%

23 Maggio - 1,81%

24 Maggio - 0,50%

25 Maggio - 0,34%

26 Maggio - 0

27 Maggio - 0,12%

28 Maggio - 0,53%

29 Maggio - 0,68%

30 Maggio - 0,44%

31 Maggio - 0

1 Giugno - 0,68%

2 Giugno - 0,26%

3 Giugno - 0,48%

4 Giugno - 0,26%

5 Giugno - 0,34%

6 Giugno - 0,50%

7 Giugno - 0,55%

8 Giugno - 0





© Riproduzione riservata