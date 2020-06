Coronavirus, Organizzazione Mondiale Sanità: “Utilizzo guanti può aumentare rischi infezione”

"L'utilizzo dei guanti può aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto-contaminazione o alla trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso". A scriverlo in una nota ufficiale è l'Organizzazione Mondiale della Sanità che, in luoghi pubblici come i supermercati, oltre al distanziamento fisico, raccomanda l'installazione di distributori di gel igienizzante per le mani all'ingresso e all'uscita. "Migliorando ampiamente le pratiche di igiene delle mani, i Paesi possono aiutare a prevenire la diffusione del nuovo Coronavirus - aggiunge l'Oms -. E' opportuno contattare le autorità locali sulle pratiche raccomandate nella propria area. Dai dati che abbiamo, sembra ancora raro che una persona asintomatica possa contagiare un altro individuo. Abbiamo diversi rapporti di Paesi che seguono casi asintomatici, i contatti continuano e finora non si trova alcuna trasmissione secondaria".

Sulla stessa lunghezza d'onda l'epidemiologo di fama internazionale Pier Luigi Lopalco, presidente della fondazione del Patto Trasversale per la Scienza e consulente della regione Puglia per l'emergenza Coronavirus. "I guanti vanno usati in ospedale, altrimenti sono un pericolo di trasmissione per infezione - ha dichiarato Lopalco su Rai 3 -. Finalmente anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è guardata in giro e ha visto come vengono usati i guanti. Le mani le lavo ogni dieci minuti o le disinfetto, i guanti no...".













