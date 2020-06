Regione Marche, parte seconda edizione percorso musica popolare diretto da Mogol

La Regione Marche ha pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di 15 destinatari di percorsi di accompagnamento formativo nell’ambito della musica popolare (autori di testi, compositori, interpreti) presso il Cet – Centro europeo di Toscolano diretto dal Maestro Giulio Rapetti Mogol. Le domande vanno inviate entro il 20 luglio 2020.

“Confermiamo un’opportunità educativa e formativa per scoprire il proprio talento, che lo scorso anno ha creato un incontro significativo dei giovani selezionati con il Maestro Mogol e altri grandi esperti. Un incontro destinato a proseguire in futuro per i nuovi partecipanti e anche per coloro che hanno terminato la loro esperienza – spiega l’assessore alla Formazione Loretta Bravi promotrice dell’iniziativa -. Con 50mila euro di stanziamento diamo quindi il via alla seconda edizione del percorso finalizzato a valorizzare e sviluppare il talento artistico e musicale di giovani marchigiani tra i 18 e i 36 anni, nell'ambito della musica popolare. L’intendimento è quello di rafforzare le competenze dei ragazzi selezionati in conformità all’avviso, attraverso un percorso di accompagnamento innovativo, specialistico e altamente qualificato, capace di proiettarli, come autori di testi, compositori e/o interpreti, verso un'affermazione professionale stabile e rispondente alle capacità personali. A seguito di un avviso pubblico è stato individuato il Cet, con sede operativa in Avigliano Umbro (TR), come soggetto attuatore dell’intervento. Si tratta di una associazione no-profit fondata, nel 1992, e diretta dal Maestro Mogol con lo scopo di valorizzare e qualificare principalmente nuovi professionisti della musica pop, persone sensibilizzate all’importanza della musica popolare e alle esigenze della comunicazione. Nel 2001, il CET è stato riconosciuto, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come Centro d’interesse pubblico per la sua unicità a livello nazionale e, ancora oggi, è considerato un Centro di Eccellenza della musica Popolare”.

L’intervento offre la possibilità a 15 giovani, in possesso dei requisiti previsti dall’ avviso, di partecipare a dei percorsi di accompagnamento formativo per perfezionare le proprie competenze come Autori di Testi, Compositori o Interpreti. Il percorso a cui ciascun giovane selezionato potrà accedere si realizzerà, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di emergenza epidemiologica Covid-19, a partire dal prossimo mese di settembre, fino a novembre 2020 e si articolerà su 15 giornate full immersion presso il Cet, suddivise in tre fasi non consecutive di 5 giorni ciascuna, intervallate da circa 3 settimane di attività da svolgere autonomamente, sulla base di specifiche indicazioni personalizzate fornite dai docenti che seguiranno, da remoto, l’avanzamento dell’attività.

Ciascun allievo avrà a disposizione gli strumenti didattici più funzionali al suo apprendimento. Al termine del percorso formativo è previsto:

• un esame di verifica delle competenze acquisite con rilascio di attestato

• la registrazione in studio di un brano musicale da parte di ogni singolo allievo

• un saggio pubblico di fine corso su canzone con testo e musica scritti e interpretati dagli allievi.

Le 15 giornate full immersion, i cui costi sono interamente a carico di Regione Marche, si svolgeranno, sempre nel rispetto dei protocolli previsti in materia di salute e sicurezza, presso la sede operativa del soggetto attuatore e la residenzialità è completamente gratuita per i partecipanti. I corsi saranno realizzati dal CET, che metterà a disposizione i suoi docenti, i musicisti e i tecnici, sotto la direzione del Maestro Mogol. Tutti i docenti del CET hanno una lunga esperienza e trascorsi significativi nel settore della musica pop. Una squadra di professionisti scelti e cresciuti da Mogol che ha riconosciuto loro anche qualità didattiche di alto livello, in linea con la sua concezione umana e professionale della musica. Mogol non solo dirige la squadra di docenti, ma partecipa attivamente a tutti i corsi. Ai docenti si alternano importanti operatori della discografia (editori, esperti di diritto d'autore, ecc.) e artisti noti che testimoniando le proprie esperienze permettono di capire come integrare la teoria alla pratica, la formazione all'attività professionale.

Tutte le info su https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio/Bandi-di-finanziamento/id_9304/3383









© Riproduzione riservata