Coronavirus, Conte: ''Vedo cittadini molto responsabili e pronti ad affrontare nuova fase''

"Stiamo predisponendo un nuovo Dpcm su alcuni interventi in scadenza. Nulla che cambi completamente il quadro attuale". Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte parlando coi giornalisti fuori da Palazzo Chigi. "Vedo cittadini molto responsabili e un'Italia pronta ad affrontare la nuova fase. Economia? Adesso si stanno sedimentando le misure che abbiamo predisposto, con 80 miliardi. Valutiamo l'impatto che avranno: faremo le valutazioni quando avranno piena attuazione. Dobbiamo essere pronti anche per interventi più immediati. Non è esclusa la possibilità che dovremo intervenire in tempi più immediati, nei limiti della finanza pubblica", ha aggiunto il presidente del Consiglio.











