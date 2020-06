Ascoli Piceno, riprendono le camminate culturali serali dell'Unione Sportiva Acli

Dopo il successo delle edizioni 2018 e 2019, riprenderanno Lunedì 29 Giugno le camminate culturali serali dell’U.S. Acli Marche, inserite nel progetto “Salute in cammino”. Si tratta di una iniziativa molto apprezzata dalla popolazione che abbina la promozione dell’attività fisica, attraverso una semplice camminate serale, alla conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed architettonico della città di Ascoli Piceno grazie alla collaborazione delle guide turistiche abilitate Valentina Carradori, Valeria Nicu e Massimo Scendoni.

Sono stati tanti i temi toccati nelle due precedenti edizioni di una manifestazione che ha coinvolto persone di ogni età desiderose di conoscere meglio tanti aspetti anche sconosciuti della propria città. Le torri, le chiese scomparse, Cecco d’Ascoli, le porte ed i ponti, Ascoli sotto la Luna piena, le iscrizioni sui portoni, la Quintana, gli antichi mestieri ascolani ed i luoghi del commercio. Sono questi alcuni esempi dei percorsi tematici attivati durante serate nelle quali hanno partecipato fino a 300 persone in contemporanea. La partecipazione all’iniziativa “Salute in cammino” è gratuita.

Per partecipare e per ricevere ulteriori informazioni si può inviare un messaggio al numero 3442229927 oppure consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche. In considerazione delle varie disposizioni legislative relative al Coronavirus saranno applicate le linee guida ed il protocollo U.S. Acli nazionale di contenimento Covid 2019.

