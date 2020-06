Coronavirus, Regione Marche: “Nuovi numeri per Covid-19”

Da ieri, Lunedì 15 Giugno, il numero verde Covid-19 delle Marche non è più presidiato da operatori sanitari. Si può utilizzare il numero verde nazionale 1500, attivo tutti i giorni h24.

Per informazioni sanitarie contattare il proprio medico curante o la guardia medica. Per informazioni non sanitarie è possibile chiamare la sala operativa della Protezione civile ai numeri 071 806 4163 - 4164.



