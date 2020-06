Ascoli-Cremonese, statistiche e curiosità della prima gara cadetta dopo il lungo stop

Saranno Ascoli e Cremonese a riaprire ufficialmente il campionato di Serie B dopo il lungo stop a causa dell'emergenza sanitaria. Al "Del Duca" si recupera la gara valevole per la 25esima giornata del torneo cadetto 2019/2020 rinviata in extremis lo scorso 22 Febbraio proprio per le prime avvisaglie del Coronavirus. Il Picchio ha collezionato finora 32 punti in 27 gare, figli di 9 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte, con 36 gol fatti e 41 subiti. I grigiorossi sono invece fermi a quota 30 punti con 7 vittorie, 9 pareggi ed 11 sconfitte, con 28 reti realizzate e 32 al passivo. Ecco tutte le altre curiosità statistiche del match segnalate da Football Data.

ASCOLI-CREMONESE, 25° TURNO SERIE BKT

I confronti ufficiali tra le due squadre nelle Marche sono 10: 5 le vittorie bianconere (ultima 3-0 nella serie B 1992/93), 4 i pareggi (ultimo 0-0 nella serie B 2018/19) ed 1 successo grigiorosso (1-0 nella serie A 1989/90). La Cremonese non fa gol al “Del Duca” proprio dal giorno della sua unica vittoria, il 26 Novembre 1989, con rete di Gustavo Dezotti al 55’.

Ascoli-Cremonese, gara valevole per la 25esima giornata della regular season della Lega B 2019/2020, era originariamente in programma Sabato 22 Febbraio e venne rinviata in seguito a decisione della Prefettura di Ascoli Piceno. La gara si recupera con le due squadre che, nel frattempo, hanno cambiato entrambe allenatore: la sfida del 22 Febbraio avrebbe visto in panchina Roberto Stellone per i bianconeri e Massimo Rastelli per i grigiorossi, oggi si sfidano Guillermo Abascal e Pierpaolo Bisoli.

La Serie BKT 2019/2020 riparte dopo 99 giorni dall’ultima partita, 9 Marzo scorso, Chievo Verona-Cosenza 2-0, posticipo della 28esima giornata. Da allora sono passati 22 giorni di Marzo, 30 di Aprile, 31 di Maggio e 16 di Giugno.

L’Ascoli arriva da una vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime sei gare prima della pausa forzata, con ultimo successo il 3-0 di Livorno, datato 1° Febbraio scorso, nell’unica gara finora che ha visto quale allenatore proprio Guillermo Abascal, lo stesso ora alla guida della panchina marchigiana.

La Cremonese, prima della pausa, ha chiuso senza subire reti le ultime 2 trasferte, impattando 0-0 a Cittadella e vincendo 2-0 a Frosinone. Era dal 2017 che i grigiorossi non chiudevano due partite esterne consecutive senza subire gol, allora fu in Lega Pro, con vittorie per 2-0 a Siena ed 1-0 a Prato.

Gara 100 in Lega B considerata la sola regular season per Michele Castagnetti, il cui esordio risale al 27 agosto 2016, Benevento-Spal 2-0. Castagnetti in B ha vestito le casacche di Spal, Empoli e Cremonese.

I precedenti dell'arbitro Daniele Minelli di Varese vedono 1 vittoria e 5 sconfitte nei 6 precedenti con i bianconeri di casa, en plein con 4 vittorie su 4 per i grigiorossi lombardi.

Unico squalificato è il terzino sinistro Francesco Migliore (Cremonese), diffidati invece Michele Cavion, Simone Padoin, Raffaele Pucino per l’Ascoli, Samuel Gustafson e Emanuele Terranova in casa Cremonese.



