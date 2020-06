Precedenti Ascoli-Perugia, umbri imbattuti nelle ultime tre sfide cadette al “Del Duca”

Ascoli e Perugia si affronteranno per la decima volta in Serie B allo stadio "Del Duca" nella serata di Domenica 21 Giugno (alle ore 20:30) nel contesto della 29esima giornata del campionato cadetto 2019/2020. I precedenti in B in terra picena parlano di tre vittorie dei bianconeri (l'ultima nell'autunno 2015 grazie ad un gol di Cacia), quattro pareggi e due vittorie umbre. In assoluto Ascoli e Perugia, tra campionato e Coppa Italia, si sono incontrate 26 volte nelle Marche con 10 successi del Picchio, 8 pareggi e 9 vittorie del Grifone, con 26 reti del Picchio e 29 del Grifone.



L'ultimo precedente nell'impianto piceno è datato 26 Gennaio 2019, quando la squadra di Nesta espugnò il "Del Duca" con un netto 3-0 grazie alle reti di Verre, Han e Falzerano. Ecco tabellino, pagelle e highlights di quel match:

ASCOLI-PERUGIA 0-3 (26 Gennaio 2019)



ASCOLI (4-3-1-2): Bacci 5.5; Laverone 5, Brosco 6, Valentini 5, Cavion 5; Casarini 5, Addae 5.5 (64' Rosseti 5.5), Frattesi 5.5; Ninkovic 5.5; Ciciretti 5.5 (64' D'Elia 5.5), Beretta 5 (80' Ganz sv). A disposizione: Lanni, Scevola, Quaranta, Padella, Troiano, Baldini, Ngombo, Chajia. Allenatore: Vivarini 5

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel 6; El Yamiq 6.5, Gyomber 7, Cremonesi 6.5, Felicioli 6; Kingsley 6.5 (87' Falzerano 6.5), Bianco 6, Dragomir 7; Verre 6.5 (63' Mazzocchi 6); Vido 5.5 (46' Han 7), Sadiq 6. A disposizione: Leali, Perilli, Ngawa, Sgarbi, Falasco, Kouan, Bordin, Carraro, Moscati. Allenatore: Nesta 7.5

Arbitro: Marini di Roma 4.5

Reti: 51' rig. Verre, 56' Han, 96' Falzerano









La penultima ultima sfida tra marchigiani ed umbri al "Del Duca" risale allo scorso 28 Aprile, nella 38esima e quintultima giornata di campionato. I bianconeri di Cosmi riuscirono a rimontare per due volte le reti di Cerri grazie ad Addae e D'Urso. Ecco tabellino, pagelle e highlights di quel match:

ASCOLI-PERUGIA 2-2 (28 Aprile 2018)

ASCOLI (3-5-2): Agazzi 6.5; Padella 5.5, Gigliotti 6.5, Cherubin 6; Mogos 6.5, Addae 7, Kanoute 6.5, D'Urso 6.5, Mignanelli 5.5 (55' Florio 5.5); Lores Varela 6 (73' De Feo 5.5), Monachello 5.5 (84' Ganz sv). A disposizione: Lanni, De Santis, Mengoni, Perri, Castellano, Parlati, Baldini, Rosseti, Clemenza. Allenatore: Cosmi 6

PERUGIA (3-4-1-2): Leali 5; Volta 5.5, Belmonte 6, Magnani 6; Mustacchio 7, Bianco 6 (67' Gustafson 6), Colombatto 5.5, Pajac 5.5 (69' Terrani 6); Diamanti 6 (81' Buonaiuto sv); Cerri 7, Di Carmine 5. A disposizione: Nocchi, Santopadre, Del Prete, Gonzalez, Achy, Zanon, Germoni, Kouan. Allenatore: Breda 6

Arbitro: Pezzuto di Lecce 5.5

Reti: 17' Cerri, 32' Addae, 65' Cerri, 66' D'Urso





CLICCA QUI PER MOMENTI CHIAVE ASCOLI-PERUGIA 2-2

Il terzultimo precedente risale al 20 Novembre 2016, quando le due compagini si affrontarono al "Del Duca" a porte chiuse dopo che la firma del sindaco Castelli permise la regolare disputa della partita nonostante non fossero ancora terminati i collaudi post sisma richiesti dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. In tribuna era presente anche l'allora presidente della Serie B Abodi. Ecco tabellino, pagelle e highlights di quella gara terminata in parità con le reti di Guberti, Perez, Dezi e Cacia.



ASCOLI-PERUGIA 2-2 (20 Novembre 2016)

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni 6; Almici 6.5, Augustyn 5, Mengoni 6, Felicioli 5.5; Carpani 6.5, Addae 7, Cassata 6 (77' Orsolini sv); Giorgi 6.5 (70' Gatto 6); Perez 6.5 (80' Favilli sv), Cacia 7. A disposizione: Ragni, Pecorini, Iotti, Paolini, Jaadi, De Angelis. Allenatore: Aglietti 6.5

PERUGIA (4-2-3-1): Rosati 6.5; Del Prete 6.5, Volta 5.5, Mancini 5.5, Di Chiara 6; Brighi 6.5, Dezi 7; Nicastro 6.5, Guberti 6.5 (62' Acampora 6), Buonaiuto 6 (80' Drolè sv); Di Carmine 6. A disposizione: Elezaj, Chiosa, Alhassan, Ricci, Didiba, Imparato, Bianchi. Allenatore: Bucchi 6

Arbitro: Pezzuto di Lecce 4.5

Reti: 19' Guberti, 52' Perez, 76' Dezi, 79' Cacia





TUTTI I PRECEDENTI TRA ASCOLI E PERUGIA NEL PICENO

1927-28 Seconda Divisione Vigor Ascoli–Perugia *2-0 *(Per rinuncia)

1930-31 Prima Divisione Ascoli–Perugia 1-1

1931-32 Prima Divisione Ascoli–Perugia 1-2

1932-33 Prima Divisione Ascoli–Perugia 0-3

1938-39 SERIE C Ascoli Piceno–Perugia 1-0

1945-46 SERIE C Ascoli–Perugia 1-3

1951-52 Interregionale Ascoli–Perugia 2-1

1952-53 QUARTA SERIE Ascoli–Perugia 0-0

1959-60 SERIE C Del Duca Ascoli–Perugia 3-2

1960-61 SERIE C Del Duca Ascoli–Perugia 2-0

1961-62 SERIE C Del Duca Ascoli–Perugia 0-1

1972-73 SERIE B Ascoli–Perugia 2-1

1973-74 SERIE B Ascoli–Perugia 1-0

1975-76 SERIE A Ascoli–Perugia 1-2

1978-79 SERIE A Ascoli–Perugia 0-0

1979-80 Coppa Italia Ascoli–Perugia 0-0

1979-80 SERIE A Ascoli-Perugia 1-0

1980-81 SERIE A Ascoli–Perugia 0-3

1985-86 SERIE B Ascoli–Perugia 1-1

1994-95 SERIE B Ascoli–Perugia 1-1

2004-05 SERIE B Ascoli–Perugia 0-1

2008-09 Coppa Italia Ascoli–Perugia 3-1

2013-14 Prima Divisione Ascoli–Perugia 0-1

2015-16 SERIE B Ascoli–Perugia 1-0

2016-17 SERIE B Ascoli-Perugia 2-2

2017-18 SERIE B Ascoli-Perugia 2-2

2018-19 SERIE B Ascoli-Perugia 0-3





