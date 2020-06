Regione Marche, Ceriscioli: “Molte domande su Piattaforma210 da imprese e professionisti”

Si è aperta il 17 Giugno, con la Misura numero 1, per il sostegno alle imprese e agli operatori del turismo la Piattaforma210, attraverso la quale, cittadini, professionisti e imprese possono presentare domanda di contributi, la maggior parte dei quali a fondo perduto, come sostegno dopo la pandemia Covid-19. A oggi sono 10 le misure aperte e accessibili dal link https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Piattaforma-210 : imprese turistiche, operatori agrituristici, imprese florovivistiche, imprese lattiero casearie, allevatori di bovini da carne, acquisto bici e altri veicoli elettrici per i cittadini di comuni esclusi dal contributo nazionale, bar e gelaterie, commercio, altre attività artigianali e di servizi, cooperative sociali di tipo A e B.

"Anche in questa fase riteniamo che sia importante informare i cittadini in tempo reale e in modo trasparente, come abbiamo fatto per la gestione di tutte le fasi della pandemia - ha dichiarato il governatore Luca Ceriscioli -. Ora è il momento di sostenere la nostra regione, concretamente, per la ripresa. Molti cittadini, imprese e professionisti stanno già presentando le loro domande di contributo on line sulla Piattaforma210. Continueremo a condividere con voi in tempo reale tutte le notizie relative alle misure che via via si apriranno. Il nostro impegno è quello di procedere velocemente, per poter liquidare i contributi in tempi brevissimi. Ancora una volta sono sicuro che insieme ce la faremo".



CLICCA QUI PER REPORT IN PDF







© Riproduzione riservata