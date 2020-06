Civitanova Marche, nuova location per l'International Motor Days

"Con enorme soddisfazione, dopo un lungo periodo di incertezza dovuto alla terribile pandemia del Covid-19, che ci ha costretti, nostro malgrado, a riformulare l’organizzazione dell’evento e a ricercare una nuova location, siamo lieti di comunicare ufficialmente che l’IMD 2020 si farà". A dichiararlo in una nota ufficiale sono gli organizzatori dell'International Motor Days. E’ stato raggiunto l’accordo con il comune di Civitanova Marche che ha promosso il nuovo progetto sviluppato per l’area evento della kermesse. La zona individuata è quella adiacente allo stadio comunale, in una zona nevralgica della città posta tra l’ingresso alla statale 16, l’inizio del lungomare sud e la principale arteria che porta verso il centro città.

"Si prevede, in base anche ai dati delle passate edizioni, un flusso di visitatori che, nella 3 giorni dell’evento, si attesterà tra le 25.000 e le 30.000 unità. Numeri significativi in un momento storico piuttosto complicato e con una stagione estiva purtroppo in parte compromessa dagli strascichi dell’epidemia Covid-19 - si legge ancora nella nota -. Un’area scelta non a caso, dalle dimensioni addirittura maggiori rispetto allo standard previsto del format, che ci ha costretto ad un approfondito lavoro di progettazione e gestione degli spazi disponibili per sviluppare al meglio tutte le aree tecniche utili alla realizzazione dell’evento. Un’area che però può potenzialmente creare un indotto significativo all’intero bacino commerciale di Civitanova Marche. Ristoratori, operatori del food, stabilimenti balneari, hotelleriè, boutique di abbigliamento e tutti gli esercenti della città potranno incrementare i loro introiti in una 3 giorni che cadrà alla fine dell’estate, si spera prolungandone gli effetti benefici nelle casse delle attività. Sono previste nei prossimi giorni, una serie di riunioni tecniche con i rappresentati delle categorie per creare delle sinergie che incentivino i visitatori a non limitarsi solo a visitare la manifestazione, ma a prolungare la visita della città, apprezzandone e sfruttando tutto il buono che questa offre. Un sentito ringraziamento alla Regione Marche e al comune di Civitanova Marche per aver creduto nel progetto e aver individuato nell’International Motor Days, uno degli eventi della ripartenza post covid per la promozione turistica del nostro territorio. Ci vediamo il 18,19,20 Settembre".





