Venezia, si gioca regolarmente il match con il Pordenone allo stadio ''Rocco'' di Trieste

La gara Pordenone-Venezia, in programma alle 20:30 allo stadio "Nereo Rocco" di Trieste per la 29esima giornata del campionato di Serie B, si disputerà regolarmente. Nel prossimo turno gli arancioneroverdi affronteranno l'Ascoli al "Penzo", match in programma Venerdì 26 Giugno alle ore 21.



Ecco il comunicato ufficiale del club veneto: "Venezia FC comunica che a seguito del risultato dei tamponi effettuati dalla squadra e staff questa mattina a Mestre, risultati nel pomeriggio tutti negativi, ha deciso di presentarsi all stadio Nereo Rocco di Trieste per disputare la partita Pordenone Venezia FC in programma questa sera alle ore 20:30".









