Sport e cultura di nuovo a braccetto ad Ascoli, riprende ''Salute in cammino''

Dal 29 Giugno riprende il progetto “Salute in cammino” con le camminate culturali del lunedì che andranno avanti per tutta l’estate. Si tratta di una iniziativa già realizzata negli anni 2018 e 2019 che l’U.S. Acli Marche, l’Assessorato alla cultura del Comune di Ascoli Piceno, Fondazione Carisap e Qualis Lab ripropongono con frequenza settimanale a partire da lunedì 29 giugno quando è in programma “I luoghi di Cecco d’Ascoli”.



La partenza sarà data da Piazza Arringo alle 21 e il programma della serata prevede una camminata culturale a cura delle guide turistiche abilitate Valentina Carradori e Valeria Nicu. In applicazione del protocollo e delle linee guida dell’U.S. Acli nazionale di contenimento Covid-19 e è obbligatoria la prenotazione (attraverso un messaggio con i propri dati anagrafici al numero 3939365509) per un massimo di 50 partecipanti.

