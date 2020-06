Festival dell'Appennino, Sabato a San Giacomo con Erri De Luca

Si preannuncia un weekend interamente in compagnia del Festival dell’Appennino 2020. Si comincia sabato 27 giugno con un’escursione tutta ascolana a San Giacomo, in compagnia dello scrittore Erri De Luca, per poi continuare domenica 28 giugno con il “Cammino delle Terre Mutate”.



Un imperdibile secondo appuntamento quello di sabato 27 giugno, che propone una semplice escursione a San Giacomo (Ascoli Piceno) assieme al giornalista e scrittore Erri De Luca. Il punto di ritrovo è al parcheggio di San Giacomo alle 14.30, per partire alla volta di un’escursione adatta anche ai meno allenati. Alle 18 si ritornerà al parcheggio, per fare quattro chiacchiere con Erri, scrittore raffinato e grande appassionato di montagna. Si consiglia di equipaggiarsi con un plaid per sedersi comodamente durante l’incontro. «Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca. Considero valore il regno minerale, l'assemblea delle stelle. Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario, la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano». Erri De Luca non ha bisogno di presentazioni: oltre a essere un rinomato scrittore, giornalista, poeta e traduttore italiano, ama le montagne e pratica assiduamente alpinismo.

Si continua domenica 28 giugno a Borgo SAE 1 di Arquata del Tronto, un momento unico da trascorrere tra una camminata nella natura, la presentazione del progetto "Cammino delle Terre Mutate" e una spettacolare esibizione di acrobazie. Il terzo appuntamento con il Festival dell'Appennino propone quindi un’escursione dedicata ai più allenati presso il Borgo SAE1 ad Arquata del Tronto. Ritrovo a Borgo SAE 1 alle ore 8.00 per rientrare allo stesso punto intorno alle ore 14.00 con pranzo libero. Alle 16.00 in programma la presentazione del "Cammino delle Terre Mutate", un percorso solidale e di conoscenza, un momento di relazione profonda con l’ambiente naturale e con le persone che vivono nei luoghi trasformati dal sisma. Da Fabriano a L’Aquila, oltre 250 km di cammino nel cuore dell’Appennino. L’itinerario attraversa i territori ed entra in contatto con le comunità di quattro regioni del centro Italia (Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo), lungo i sentieri escursionistici e ciclabili di due importanti aree protette: il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Per noi, a presentare il Cammino ci saranno Paolo Piacentini (Presidente Federtrek), Peter Lerner (APE Roma), Romolo Trenta, Sante Corradetti e Patrizia Gagliardi (Referenti locali). A seguire “Sconcerto d’Amore – Le acrobazie musicali di una coppia in dis-accordo”, uno spettacolo di acrobazie della Compagnia Nando e Maila. Attori, musicisti e artisti di circo, Nando e Maila alla fine degli anni ‘90 sono tra i primi in Italia a fondare una compagnia di Circo Contemporaneo che sperimenta la commistione dei linguaggi quando ancora in Italia non c’era, né un vero movimento di Circo Contemporaneo, né scuole di circo. Sconcerto d’amore è un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore. Nando e Maila hanno fatto una scommessa: giocare ai musicisti dell’impossibile trasformando la struttura autoportante, dove sono appesi il trapezio e i tessuti aerei, in un’imprevedibile orchestra di strumenti. I pali della struttura diventano batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e campane che insieme a strumenti come tromba, bombardino, fisarmonica, violino e chitarra elettrica, creano un’atmosfera magica definendo un insolito mondo sonoro. "Per noi la musica dal vivo ha un ruolo poetico chiave, - affermano - cerchiamo di fondere l’azione circense con l’esecuzione musicale, in un gesto unico, e proponiamo una drammaturgia comprensibile, trasversale e accessibile ad un pubblico più eterogeneo possibile”.

Ricordiamo che per questa edizione, a causa delle disposizioni vigenti per l’emergenza Covid-19 sarà obbligatoria la prenotazione del proprio posto per ciascuna escursione, il numero di partecipanti consentito per la tappa di sabato 27 giugno è fissato a 250 persone, per domenica 28 giugno a 300 persone. Ciascun partecipante potrà prenotarsi gratuitamente, fino a esaurimento posti, attraverso un form dedicato sul sito www.festivaldellappennino.it. Con un semplice click si potrà quindi partecipare agli appuntamenti in completa sicurezza.

Il Festival dell’Appennino 2020 è un progetto realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno nell’ambito delle misure di contrasto alle conseguenze del sisma, che quest’anno si apre a una innovativa promozione turistica del territorio fatta di escursioni, spettacoli, musica, perfomarce teatrali nei borghi montani realizzate dai giovani anche in lingua inglese, laboratori alchemici.