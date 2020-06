Atletica leggera, dopo una lunga pausa Tamberi e Barontini pronti a tornare in pista

Torna l’atletica e nel primo appuntamento scendono subito in pista i big marchigiani. Giovedì 25 giugno, dalle ore 17 al campo Italico Conti di Ancona, sono attesi al via Gianmarco Tamberi nel salto in alto e Simone Barontini per il debutto stagionale sui 400 metri. Quella di “Halfshave” si preannuncia come una sfida a distanza, insieme all’altro azzurro Stefano Sottile, in un match Italia-Resto del Mondo contro il bahamense Jamal Wilson e il tedesco Mateusz Przybylko, oro europeo all’aperto mentre Gimbo ha vinto l’ultima rassegna continentale indoor. Ognuno collegato dalla propria pedana, con inizio alle 19. E il primatista italiano sembra già in buone condizioni, come dimostra il debutto a quota 2.25 di sabato scorso a Formia. Poco prima, alle 18.30, scatterà invece il momento dell’esordio per il giovane mezzofondista anconetano delle Fiamme Azzurre, che poi nella riunione di domenica sarà al via dei “suoi” 800 metri di cui è campione tricolore assoluto.

Saranno sei le specialità in programma: 100 e 400 per uomini e donne, lungo femminile e alto maschile, dedicate agli atleti di società della regione. Per ripartire in sicurezza, con numeri controllati: in tutto sono 65 gli iscritti. Da seguire nei 400 anche la promessa Alessandro Moscardi (Sef Stamura Ancona) e sui 100 metri gli sprinter della Sport Atletica Fermo, Vittorio Massucci e Guido Catalano, oltre al lunghista Matteo Colletta (Stamura). Al femminile nei 100 parte da favorita la junior Benedetta Boriani (Stamura) mentre sui 400 metri Maria Giulia Firmani (Stamura) se la vedrà tra le altre con Sara Santinelli (Atl. Fabriano). Organizza la Sef Stamura Ancona, in collaborazione con il Comitato regionale FIDAL Marche, e si dovranno seguire le procedure attualmente previste: l’accesso all’impianto sarà consentito solo indossando mascherine protettive.



LINK ALLA PAGINA DELLA MANIFESTAZIONE

http://www.fidal.it/calendario/MEETING-REGIONALE-ASSOLUTO/REG23938





LA JAM(P) SESSION DI TAMBERI E SOTTILE

Classifica a punti e sintesi in onda su Sky Sport: giovedì i saltatori azzurri in pedana ad Ancona e Giaveno (Torino) per sfidare a distanza Przybylko e Wilson



Capita spesso nel jazz. Quando quattro virtuosi si incontrano, liberano la propria creatività improvvisando con gli strumenti e sperimentando con maestria. Ecco, in quel caso si parla di jam session. Ma se i quattro virtuosi sono fuoriclasse del salto in alto, funamboli del volo, allora si può giocare con le parole e con le doti atletiche, e inventare una “Jam(p) Session”. È proprio questa l’etichetta ufficiale della virtual sfida lanciata da Gianmarco Tamberi per il tardo pomeriggio di giovedì (alle 19) e poi in onda sabato sera alle 20.00 su Sky Sport Arena e di nuovo domenica alle 12.45 su Sky Sport Uno. “Abbiamo inventato un format divertente e intrigante, con una classifica a punti - racconta Halfshave - è una gara vera a tutti gli effetti, con risultati che saranno omologati”.

ITALIA VS RESTO DEL MONDO: QUATTRO PEDANE - Il compagno di squadra e gli “avversari” sono noti da settimane. Tamberi (Fiamme Gialle), che salterà sulla pedana dei suoi allenamenti ad Ancona, inquadrato da due telecamere, ha coinvolto in questa avventura l’amico da 2,33 Stefano Sottile (Fiamme Azzurre), in grado lo scorso anno di sfilargli il record italiano under 23 con un salto che dagli Assoluti di Bressanone l’ha spedito in vetta alle graduatorie mondiali per oltre un mese. Nel rinnovato impianto di Giaveno (Torino) l’azzurro si cimenterà nei primi salti ufficiali del suo 2020, dopo aver rinunciato alla stagione indoor. In Germania si metterà in gioco il campione d’Europa Mateusz Przybylko, uomo da 2,35 in carriera. E saranno invece le 13 alle Bahamas quando salterà, in contemporanea, Jamal Wilson, cresciuto in inverno fino a 2,33. “Un parterre internazionale che può darci ancora più stimoli, in qualche modo simili a quelli che si possono incontrare gareggiando all’estero - sottolinea il 28enne primatista italiano e campione europeo indoor in carica - in attesa che si possa tornare a farlo”.

LA PROGRESSIONE - È ancora fresco il 2,25 di Formia, centrato nell’esordio di sabato scorso che ha destato buone impressioni, anche considerando la rincorsa ridotta a nove passi, e il 2,30 mancato di non molto, soprattutto al terzo tentativo. Per la gara a distanza di giovedì, la progressione passa di nuovo da 2,30 e il regolamento “a punti” è un esperimento ideato da Tamberi per rendere ancora più appassionante il confronto. “Assegniamo un tot di punti per ogni quota superata e -1 per ogni errore - spiega Tamberi - in modo da valorizzare il percorso e non soltanto la misura finale”. Si parte quindi da 1 punto guadagnato per la prima misura di 2,00, passando anche per 4 punti a 2,21, 2,24 e 2,27, fino ad arrivare a 8 punti per chi riesce a superare i 2,30 o quote superiori. Con tanto di bonus per il vincitore. Fantasia e voglia di ricominciare: è l’atletica dopo il lockdown.







© Riproduzione riservata