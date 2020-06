Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Giovedì 25 Giugno

Ascoli



Bel tempo e sole prevalente al mattino, qualche addensamento in più atteso al pomeriggio ma con basso rischio di fenomeni. Temperature comprese tra +16°C e +27°C.

Marche

Ampie schiarite e bel tempo prevalente su tutta la regione in mattinata, nubi in aumento nelle ore pomeridiane con locali fenomeni sui rilievi meridionali.

Nazionale

AL NORD

Mattinata instabile su basso Piemonte e Friuli con temporali o acquazzoni sparsi, più asciutto sui rimanenti settori. Al pomeriggio e in serata precipitazioni in intensificazione a partire dall'arco alpino in estensione alle aree di pianura, più asciutto su Liguria ed Emilia-Romagna.

AL CENTRO

Bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo temporali in formazione al pomeriggio sulle aree interne di Abruzzo e Marche meridionali.

AL SUD E SULLE ISOLE

Intera giornata caratterizzata da tempo generalmente asciutto ovunque con ampie schiarite, qualche rovescio è atteso invece sui rilievi del Molise tra pomeriggio e sera.

Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata