Ascoli Calcio, doppia seduta al Picchio Village. Domani rifinitura e partenza per il Veneto

Doppia seduta di lavoro oggi per i bianconeri al Picchio Village in vista del match con il Venezia in programma Venerdì 26 Giugno alle ore 21 allo stadio "Penzo" per la 30esima giornata del campionato di Serie B.

In mattinata il gruppo ha svolto una seduta di forza preventiva; nel pomeriggio una sessione tattica agli ordini di mister Davide Dionigi. Non sono a disposizione gli infortunati Raffaele Pucino, Mario Piccinocchi, Lorenzo Rosseti e Giacomo Beretta.

Domani mattina alle ore 10 è in programma l'allenamento di rifinitura al centro sportivo. Seguirà la partenza per il ritiro veneto. La squadra, dopo la partita di Venerdì sera, pernotterà in provincia di Venezia e farà rientro ad Ascoli Piceno nel pomeriggio di Sabato 27 Giugno per preparare il successivo impegno con il Crotone in calendario Lunedì 29 Giugno alle ore 21 al "Del Duca".



