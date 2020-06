Le Marche Experience, presentato il progetto ''Il Grande Anello dei Borghi Ascolani''

"Presentato il progetto "Il Grande Anello dei Borghi Ascolani", ideato dall'associazione Le Marche Experience e che coinvolgerà i territori di Ascoli, Acquasanta Terme, Roccafluvione e Venarotta". A scriverlo oggi via social è il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. "Scopriamo e riscopriamo natura, storia e arte della nostra città e delle aree interne del Piceno, in un suggestivo percorso di 90km e 6 tappe da percorrere a piedi o in bici e adatto a tutti coloro che amano vivere una fantastica esperienza all'aria aperta - ha aggiunto Fioravanti -. Una grande sinergia tra diversi comuni, per mostrare a turisti e visitatori le straordinarie bellezze dei nostri territori e incentivare la loro permanenza nel Piceno. In un'epoca in cui siamo troppo spesso imprigionati da telefoni e pc, godiamo della natura e dei nostri antichi sentieri".





