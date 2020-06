Grottammare, secondo appuntamento con ''Equilibrio e movimento per la salute''

Il 2 Luglio alle 7,30, presso il parco urbano del primo maggio in via Salvo D’Acquisto, si svolgerà il secondo appuntamento con l’iniziativa “Equilibrio e movimento per la salute”.

Si tratta di un corso di ginnastica a corpo libero e posturale tenuto dalla professoressa Sara Piunti organizzato dall’U.S. Acli Marche in collaborazione con gli assessorati allo sport, alla salute, all’inclusione ed alla comunicazione del Comune di Grottammare e con Qualis Lab. Il corso si svolge ogni martedì e giovedì dalle ore 7,30 alle ore 8,30.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al numero 3442229927 oppure si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com. Saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid-19.





© Riproduzione riservata