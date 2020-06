Coronavirus, Ministero Salute: “Altri 142 nuovi casi positivi e 23 ulteriori deceduti”

Sono 142 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 126 di ieri. Sette le regioni senza nuovi casi: Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata e Molise. Altre 23 le vittime a causa del Covid-19, 17 in più rispetto a quelli fatti registrare ieri. I decessi totali dall'inizio dell'epidemia sono diventati 34767. I guariti, in totale sono 190.248, 1.052 in più di ieri.

CLICCA QUI PER MAPPA INTERATTIVA

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie), per la quindicesima giornata consecutiva, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus restano quindi 991 (593 uomini e 398 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (525 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 166 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.

















