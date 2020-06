Coronavirus: Regione Marche, scatta misura 3 con voucher e buoni vacanze per turisti

La Regione Marche ricorda che apre Mercoledì 1° Luglio la possibilità per cittadini residenti nella regione Marche di presentare sulla Piattaforma 210 la domanda per la Misura 3, che consente di ottenere buoni vacanze di 50 euro, contributi una tantum a fondo perduto per incentivare il turismo domestico. La dotazione finanziaria della misura è di 1,2 milioni di euro. Per accedere al contributo bisognerà essere in possesso di credenziali valide per l’accesso al Sistema Pubblico nazionale di Identità Digitale (SPID).



La domanda potrà essere presentata accedendo alla piattaforma dal link https://www.regione.marche.it/Piattaforma210/Turismo. Basterà autocertificare pochi dati e caricare la scansione della ricevuta fiscale o della fattura comprovante la spesa sostenuta per un soggiorno di almeno due notti in una struttura ricettiva marchigiana in una provincia diversa da quella di residenza. La documentazione fiscale dovrà essere espressamente riconducibile per nominativo e codice fiscale al soggetto che richiede il contributo. E’ possibile richiedere il buono vacanza per un solo soggiorno con decorrenza dal 26 giugno.

Le domande saranno ammesse ad istruttoria in ordine cronologico di arrivo e i buoni vacanza assegnati e liquidati ai richiedenti sino a concorrenza delle risorse stanziate. L’accesso alla misura di sostegno scade il 4 Novembre 2020.

Per poter arrivare alla piattaforma con tutti i dati necessari a portata di mano, si possono consultare le linee guida pubblicate già da oggi sulla pagina Telegra della Regione Marche.

E' stata aperta oggi, inoltre, la *Misura 18: Intervento straordinario di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione* destinato alle famiglie che risiedono in abitazioni condotte in locazione e che hanno subito una diminuzione del reddito disponibile a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle famiglie con figli studenti residenti nelle Marche iscritti ad ateneo marchigiano con contratto di locazione, anch'esse con una diminuzione del reddito disponibile a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Anche in questo caso le linee guida sono state pubblicate in anticipo sul canale Telegram della Regione Marche.

Sulla stessa pagina Telegram sono già disponibili anche le linee guida per accedere alla *Misura 33: Stoccaggio vino di qualità (politiche agroalimentari)*, la cui apertura è prevista per domani. https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/66477





© Riproduzione riservata