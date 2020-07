Ascoli Piceno, sottoscritto protocollo d'intesa con Centro Servizi Volontariato delle Marche

"Sottoscritto il protocollo d’intesa con il Centro Servizi per il Volontariato delle Marche per la valorizzazione delle politiche inclusive svolte con il terzo settore". Ad annunciarlo stamane è stato il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. "Come Amministrazione Comunale continuiamo a garantire massima attenzione alle delicate tematiche del sociale e del volontariato, insieme all’assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni stiamo mettendo in campo tutte le misure più idonee per offrire vicinanza e sostegno alle persone che vivono situazioni di difficoltà economica, sociale, umana e psicologica - ha aggiunto Fioravanti -. Il protocollo, sottoscritto insieme al presidente del CSV Marche Simone Giovanni Bucchi, perseguirà finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: favoriamo il principio di sussidiarietà, rafforzando ulteriormente il rapporto tra la nostra Amministrazione e tutti i protagonisti del mondo del volontariato".





