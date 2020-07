Coronavirus, Ministero Salute: “Altri 192 nuovi casi positivi e 7 deceduti nelle ultime 24 ore”

Dopo cinque giorni consecutivi di crescita, secondo il bollettino del Ministero dell Salute, tornano a calare i nuovi positivi al Coronavirus: sono 192 (ieri il dato era di 235) a fronte di 37.472 tamponi effettuati (ieri erano stati molti di più, 52.011). Dei nuovi contagiati 98 casi sono in Lombardia, il 51,04% del totale in Italia. Sono 7 i deceduti nelle ultime 24 ore, in netta diminuzione rispetto alle 21 di ieri. Un dato che porta il totale a 34.861 vittime dall'inizio dell'epidemia. I guariti, e quindi dimessi, sono cresciuti di 164 unità. Gli attualmente positivi sono 14.642, dei quali 13.623 in isolamento domiciliare, 945 ricoverati con sintomi e 74 in terapia intensiva. Questi ultimi ieri erano 71, quindi si è avuto un incremento di tre unità. I casi totali di Covid-19 in Italia sono 241.419.

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie), per la ventesima giornata consecutiva, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 987 (589 uomini e 398 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 164 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.









