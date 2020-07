Atletico Ascoli: ''Benvenuta Sua Eccellenza'', il film di una stagione da favola!

L'Atletico Ascoli di Stefano Filippini è già pronto ad affrontare il prossimo campionato di Eccellenza Marche dopo aver dominato il girone B di Promozione 2019/2020. Ecco il film della stagione della compagine picena che ripercorre i momenti salienti di una stagione poi interrotta a causa dell'emergenza Coronavirus.





"Nelle ultime stagioni siamo sempre arrivati ad un passo dal traguardo e proprio sul più bello cadevamo, sono stati momenti tristi e duri da superare ma con questa società sapevamo che sarebbe arrivato anche il nostro momento. Ci siamo rialzati e finalmente quest'anno abbiamo raggiunto l'obiettivo tanto sognato, avremmo voluto vincere e festeggiare in maniera diversa battendo gli avversari sul campo, abbracciarci e urlare di gioia nello spogliatoio ma causa Covid-19 non è stato possibile. Grazie al Presidente, grazie a tutti i nostri dirigenti, grazie al nostro staff tecnico, grazie a tutti i nostri ragazzi per il grande impegno profuso, grazie a tutti voi sportivi ascolani che ci avete sempre supportato sopratutto nei match più importanti. Un grande passo è stato fatto, adesso ci aspetta un nuova categoria piena di nuovi avversari e imprevisti da superare sempre con il coltello tra i denti. FORZA ATLETICO ASCOLI!".





