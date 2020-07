Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Giovedì 9 Luglio

Ascoli Piceno

Sole prevalente al mattino, nubi in aumento nel corso del pomeriggio ma sempre senza fenomeni di rilievo. Asciutto anche in serata con cieli sereni su tutto il territorio. Temperature comprese tra +16°C e +26°C.

Marche

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno al mattino e al pomeriggio su gran parte della regione, locali addensamenti nelle ore pomeridiane sui settori interni meridionali. In serata il tempo si manterrà asciutto con ampie schiarite.

Nazionale

AL NORD

Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi sulle pianure, qualche addensamento in più atteso sulle Alpi centro-orientali con possibilità di locali acquazzoni tra pomeriggio e sera.

AL CENTRO

Bel tempo e sole prevalente per tutto l'arco della giornata. Nubi in aumento al pomeriggio sui rilievi ma con basso rischio di fenomeni se non relegati sulle aree interne dell'Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Ampie schiarite e cieli privi di nuvolosità significativa su tutti i settori con nubi in aumento al pomeriggio sui rilievi ma senza precipitazioni.

Temperature in leggero aumento da Nord a Sud.





