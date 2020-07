Atletico Ascoli: il primo colpo di mercato arriva in difesa, tesserato il centrale Nicolosi

In vista del prossimo campionato di Eccellenza Marche l'Atletico Ascoli mette a segno il primo colpo di mercato tesserando il difensore centrale classe 1991 Matteo Nicolosi.



Ecco il comunicato ufficiale del club ascolano: "Dopo le importanti riconferme arriva il primo colpo in entrata da parte del ds Mario Marzetti che lo ha strappato ad una folta concorrenza. Si tratta del forte difensore Matteo Nicolosi, classe 1991, proveniente dal Porto Sant'Elpidio reduce da una grande salvezza in Serie D da vice capitano. La sua carriera inizia nel settore giovanile dell'Ascoli Calcio per poi approdare in Serie D al Grottammare dove si rende subito protagonista. Da lì poi una grande carriera tra Eccellenza e D con due promozioni con le maglie di Sambenedettese e Porto Sant'Elpidio, per un totale di 310 presenze. Tecnica, esperienza, duttilità e fisico a disposizione di mister Filippini in questa nuova avventura. Benvenuto Matteo, in bocca al lupo!".













