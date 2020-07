Coronavirus, Ministero Salute: “Altri 193 nuovi casi positivi con ulteriori 15 deceduti”

Aumentano i morti da Coronavirus in Italia. Il bollettino odierno del Ministero della Salute parla di 15 decessi (totale arrivato a 34914 morti, ieri erano stati 30) e 193 nuovi contagi su 50.443 tamponi effettuati. Il numero dei guariti/dimessi vede un incremento rispetto a ieri di 825 persone (totale giunto a quota 193640).



Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie), per la 23esima giornata consecutiva, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 987 (589 uomini e 398 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 164 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.









