Cia Ascoli-Fermo-Macerata, da Regione Marche aiuti per agriturismi e fattorie

«Ripercussione negative, quelle legate all'emergenza sanitaria, che riguardano tutto l'indotto turistico legato agli agriturismi e fattorie didattiche». E’ il monito lanciato dalla Cia Agricoltori provinciale che ricorda come la Regione Marche abbia stanziato due milioni di euro per sostenere la ripresa economica delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche. L’aiuto, “una tantum”, è previsto dalla piattaforma 210 regionale: le 50 misure approvate dalla giunta per favorire la ripartenza economica post Covid-19 con i 210 milioni stanziati. nel pacchetto predisposto sono previsti sette interventi per l’agricoltura.



«Sono necessari sostegni concreti e immediati – proseguono dalla Cia provinciale - per consentire al settore primario di recuperare il terreno perduto a causa dell’emergenza pandemica». Le risorse destinate agli agriturismi e fattorie didattiche consentiranno di finanziare tutte le potenziali 1.100 imprese interessate. la misura prevede un contributo forfettario ad azienda tra i mille e i quattromila euro. servirà a compensare parzialmente la perdita di reddito subita, stimata sulla base della diminuzione di fatturato registrato nel periodo “Febbraio-Maggio 2020”. Gli aiuti sono cumulabili con quelli previsti da altri bandi approvati per l’emergenza Covid-19.

«Si tratta di aiuti – concludono dalla Cia provinciale - per consentire il riavvio e il rilancio delle attività produttive, dopo la scure su operatività, commercio e consumi. Come Cia, non ci sottrarremo all'impegno e al lavoro necessario per far ripartire il comparto».





