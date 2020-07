Coronavirus, Ministero Salute: “Sono 276 i nuovi casi. Altri 12 deceduti, nessuno nelle Marche”

Sale per il terzo giorno di fila la curva epidemica in Italia. A segnalarlo è il bollettino ufficiale del Ministero delal Salute I nuovi casi sono 276, contro i 229 di ieri. Metà dei casi odierni in Lombardia, dove il numero cresce da 119 a 135 nuovi positivi. Il totale delle persone colpite da Covid-19 in Italia sale così a 242.639. Stabile il numero dei decessi, 12 oggi come ieri (mercoledì erano 15), per un totale di 34.938. Si sono registrati decessi oggi in sole 5 regioni: Lombardia (6), Piemonte (2), Veneto (2), Toscana (1) e Lazio (1). Sono 295 i guariti nelle 24 ore (ieri 338), 194.273 in tutto. Per effetto di questi dati cala di poco il numero dei malati attuali, 31 meno di ieri, per un totale di 13.428. Prosegue il calo dei ricoveri: 27 posti in meno in regime ordinario (844 totali) e 4 in meno in terapia intensiva (65 in tutto). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.519. Tamponi in calo: 47.953 oggi contro i 52.552 di ieri. Quattro le regioni senza nuovi casi: Sicilia, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie), per la 25esima giornata consecutiva, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 987 (589 uomini e 398 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 164 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.





