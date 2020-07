Coronavirus, Gores Marche: “Un nuovo caso positivo in provincia di Macerata”

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) ha comunicato, alle ore 9 di Domenica 12 Luglio, che i tamponi positivi al Coronavirus rilevati dopo le ultime analisi di laboratorio della Sod Virologia sono diventati 6792. Rispetto a ieri si registra un nuovo positivo in provincia di Macerata. I campioni totali testati sono 89441 (ieri sono stati effettuati 630 tamponi di nuove diagnosi e 431 del percorso guariti). Negli ultimi giorni non sono stati effettuati tamponi nel percorso diagnostico dell'Hotel House di Porto Recanati (totale resta fermo a quota 12).

CLICCA QUI PER REPORT IN PDF DELLA REGIONE MARCHE - 12 LUGLIO ORE 9



