Coronavirus, Ministero Salute: “Altri 234 nuovi casi positivi ed ulteriori 9 decessi”

Tornano a salire i contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute, con 234 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato in risalita rispetto ai 188 di ieri. Salgono anche le vittime, con 9 morti accertate contro le 7 di ieri. I casi totali diventano così 243.061, con 194.928 guariti (+349 nelle ultime 24 ore) e 34.954 morti. Gli attualmente positivi sono 124 in meno, per un totale di 13.303 casi attivi. Tra i nuovi contagi se ne registrano 77 in Lombardia, 71 in Emilia Romagna e ben 28 in Calabria, riconducibili tutti ai migranti sbarcati a Roccella Jonica. I tamponi effettuati sono stati solo 38.259, in calo rispetto a ieri.

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie), per la 27esima giornata consecutiva, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 987 (589 uomini e 398 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 164 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.



