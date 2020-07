Curiosità Ascoli-Empoli: ben sei gli ex della partita, Marino festeggia 58 anni al ''Del Duca''

Ecco tutte le curiosità statistiche elaborate da Football Data in relazione al match Ascoli-Empoli in programma stasera allo stadio "Del Duca" per la 34esima giornata del campionato di Serie B.



SONO SEI GLI EX DELLA SFIDA – Eramo e Ninkovic da una parte, Ciciretti, Frattesi, Gazzola e Perucchini; questi gli ex della gara contro l’Ascoli. Partendo dagli ex azzurri troviamo Mirko Eramo, ad Empoli da gennaio a giugno 2014 per 14 presenze senza reti, e Nikola Ninkovic, 20 presenze con 4 gol nella stagione 2017/18. Vennedo invece agli ex bianconeri oggi in azzurro partiamo da Amato Ciciretti, nella seconda parte della scorsa stagione in bianconero, contando 15 presenze e 2 gol. Troviamo poi Davide Frattesi, 33 presenze nel passato campionato, Marcello Gazzola, ad Ascoli da luglio 2009 a gennaio 2012 collezionando 95 presenze e 2 gol, e infine Filippo Perucchini, 13 presenze ascolane nella prima parte del campionato scorso.

I PRECEDENTI UFFICIALI: 4 CONFRONTI ANCHE IN SERIE A – I precedenti nelle Marche fra le due squadre sono 18: 7 i successi bianconeri (ultimo 2-1 nella serie B 2009/10), 7 anche i pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2012/13), 4 le vittorie toscane (ultima 2-1 nella serie B 2017/18). Tra le due compagini anche 4 incroci in serie A, con 2 affermazioni per parte: nel 1986/87 e nel 2006/07 doppio successo empolese 1-0, nel 1987/88 vittoria ascolana per 2-0 e nel 2005/06 per 3-1.

SFIDA TECNICA INEDITA – Inedito il confronto tecnico ufficiale tra Davide Dionigi e Pasquale Marino.

ASCOLI 2019/20 QUASI SENZA MEZZE MISURE – L’Ascoli è una delle due formazioni cadette 2019/20 che ha pareggiato di meno dopo 33 giornate, 6 volte, come il Livorno.

ASCOLI A PORTA SEMPRE APERTA IN CASA NEL 2020 – Ascoli che subisce gol in casa da 7 partite di fila, 11 gol totali al passivo. Ultima porta inviolata per i bianconeri tra le mura amiche nel giorno di Santo Stefano, 1-0 a spese del Pisa.

300 IN CARRIERA PER BROSCO – 300 nel professionismo per Riccardo Brosco: il giocatore bianconero somma finora 286 gettoni in serie B, 9 in coppa Italia e 4 in altri tornei post-season con le casacche di Triestina, Pescara, Ternana, Latina, Carpi ed Ascoli. Debutto assoluto il 16 agosto 2009, coppa Italia, Triestina-Cagliari 1-0.

ASCOLI POCO “RIGOROSO” – Ascoli una delle 4 compagini della Serie BKT 2019/20 che calcia meno rigori, 3 in 33 giornate, come Livorno, Cremonese e Cosenza.

EMPOLI E IL FAIR-PLAY – Empoli formazione fair-play della Serie BKT 2019/20 con sole 65 ammonizioni subite in 33 giornate, meno di 2 a partita in media.

EMPOLI SVAGATO PRIMA DELLA PAUSA – Empoli distratto prima della pausa, con 13 gol subiti tra 31’ e 45’ di gioco – inclusi recuperi – dopo 33 turni della Lega B 2019/20.

EMPOLI E I POCHI GOL CON SUBENTRANTI – Empoli una delle 3 compagini cadette 2019/20 che segna di meno con giocatori subentranti: appena 2 le reti azzurre dopo 33 giornate, come Livorno e Salernitana.

IL COMPLEANNO DI MARINO, L’ARTEFICE DELLA TRASFORMAZIONE DELL’EMPOLI 2019/20 – Compleanno 58 oggi per l’allenatore dell’Empoli Pasquale Marino, nato il 13 luglio 1962 a Marsala (Tp). Il mister ha trasformato l’Empoli dal suo arrivo, sommando 24 punti in 12 giornate, 2 esatti di media a partita, frutto di un bilancio formato da 7 successi, 3 pareggi e 2 sconfitte con due partite di fila senza subire reti (2-0 a Venezia e 2-0 in casa sul Frosinone), evento che era successo quest’anno solo in settembre, quando – in ordine – gli azzurri fecero 0-0 a Crotone e vinsero in casa 1-0 sul Cittadella.





CLICCA QUI PER REPORT STATISTICO COMPLETO





© Riproduzione riservata