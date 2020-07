Coronavirus, Gores Marche: “Un nuovo caso positivo in provincia di Ascoli”

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) ha comunicato, alle ore 9 di Martedì 14 Luglio, che i tamponi positivi al Coronavirus rilevati dopo le ultime analisi di laboratorio della Sod Virologia sono 6793 (1 caso positivo in provincia di Ascoli). I campioni totali testati sono 90200 (ieri sono stati effettuati 557 tamponi e 237 nel percorso guariti) . Il Gores ha inoltre trasmesso la relazione relativa al percorso di screening dell'Hotel House: sono stati effettuati in totale 1024 tamponi e l'indagine ha rilevato i seguenti casi distribuiti su tre tempi diagnostici:

1) Fase di pre-screening con data referto tampone dal 9 al 17 giugno

6 PERSONE POSITIVE COVID-19

2) Fase di screening Hotel House con data referto tampone dal 18 giugno al 7 luglio

15 PERSONE POSITIVE COVID-19

3) Fase di re-test e percorso guarigione dal 3 luglio

7 PERSONE GUARITE (con doppio tampone negativo consecutivo) sul totale complessivo di 21 persone rilevate COVID-19 positive





