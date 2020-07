Coronavirus, Ministero Salute: “Altri 114 casi positivi e 17 decessi nelle ultime 24 ore”

Sono 114 i nuovi contagiati da Covid-19 nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. E' quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. In dodici regioni nessun morto e in otto nessun nuovo malato da ieri. Dei 12.919 casi di attuali positivi, 777 sono i ricoverati con sintomi, 60 (di cui 27 in Lombardia) quelli in terapia intensiva e 12.082 quelli in isolamento domiciliare. I casi di malati ricoverati in terapia intensiva complessivamente sono scesi di cinque unità rispetto a ieri e, oltre alla Lombardia, riguardano altre cinque Regioni: Lazio con 10, Piemonte ed Emilia Romagna con 9, Veneto e Toscana con 2. Delle 114 persone risultate positive al Coronavirus, 30 sono in Lombardia (il 26,3 per cento del totale odierno nazionale), 19 in Veneto e 18 nel Lazio. I 17 casi di decesso sono così ripartiti: 3 in Lombardia, Piemonte e Toscana, 2 Emilia Romagna, Veneto e Liguria, 1 in Abruzzo e nel Lazio. Rispetto a ieri si contano altri 335 tra dimessi e guariti.

CLICCA QUI PER MAPPA INTERATTIVA



Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie), per la 29esima giornata consecutiva, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 987 (589 uomini e 398 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 164 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.





© Riproduzione riservata