Ascoli Piceno, sindaco e assessore visitano ''Istituto Spontini''. Corsi continueranno per tutto Luglio

Lunedì 8 Giugno 2020 ha rappresentato per l’Istituto Musicale “Gaspare Spontini” una data importantissima dal momento che ha segnato la ripresa dell’attività didattica in presenza, come consentito dal Decreto del Presidente della Regione Marche del 21 Maggio u.s., seguendo tutte le normative previste in materia di Anti-Covid per garantire la massima sicurezza dei Docenti, degli Allievi e del personale.

Grande soddisfazione da parte di tutti i soggetti coinvolti soprattutto dei giovani studenti e delle loro famiglie per questo segnale di speranza, quasi di rinascita, dopo il lungo periodo di lockdown! La ripresa della didattica in presenza ridona, nonostante il rigido protocollo di sicurezza da seguire, un ritorno alla normalità e alla bellezza di fare musica sotto la guida dei propri Docenti. L’attività didattica on line offerta gratuitamente alle famiglie è stato un segno di vicinanza e di aiuto concreto per gli allievi chiamati a vivere un momento estremamente difficile.

La riapertura dell’Istituto Spontini, fortemente voluta dalla Coordinatrice Prof.ssa Maria Puca, era imprescindibile e necessaria per far terminare l’anno scolastico 2019/2020 agli Allievi dei Corsi Propedeutici e Pre-Accademici dando loro la possibilità di concludere i programmi previsti dal Nuovo Ordinamento e preparare così gli Esami di livello che si terranno, per questo anno, nella sola sessione autunnale alla presenza, nella sede dell’Istituto, della Commissione del Conservatorio “G.Rossini “ di Pesaro.

Pertanto i corsi continueranno a tenersi, per chi ne farà richiesta, fino a tutto il mese di Luglio per riprendere poi dal 1 Settembre in particolar modo per quegli allievi chiamati a sostenere tali esami. Dal 5 Ottobre invece si aprirà il nuovo anno scolastico 2020/2021, tenendo in debito conto dell’andamento della curva dei contagi e delle conseguenti disposizioni a riguardo e si articolerà con modalità in presenza ma, all’occorrenza, anche con modalità on line mediante apposita piattaforma digitale.

Certamente questo anno scolastico rimarrà indelebile nella memoria collettiva come un tempo di difficoltà ed incertezze ma anche ricco di opportunità e di risultati insperati. L’Istituto Spontini ringrazia tutti i Docenti che in questo particolare momento hanno dato il meglio di loro stessi mostrando un grande attaccamento ai propri allievi e alla Scuola ma ringrazia anche tutte le famiglie e gli studenti per la rinnovata fiducia.

Nel pomeriggio di ieri 13 Luglio il Sindaco Marco Fioravanti e l’Assessore alla Cultura Donatella Ferretti hanno fatto visita all’Istituto portando il saluto dell’Amministrazione Comunale e incontrando Docenti e Allievi complimentandosi per la serietà e professionalità con cui è stata affrontata e gestita la ripartenza dell’attività didattica nella massima sicurezza.





