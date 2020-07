Ascoli Calcio, lavoro tecnico-tattico al Picchio Village. Domani partenza per Cittadella

Prosegue al Picchio Village la preparazione dei bianconeri, che domani dopo pranzo partiranno alla volta del Veneto per il match col Cittadella in programma Venerdì 17 Luglio al “Tombolato” per la 35esima giornata di SerieB. Mister Davide Dionigi ha impegnato la squadra in una seduta tecnico-tattica. Si è allenato regolarmente Cristian Andreoni con una mascherina protettiva, contro i veneti di Roberto Venturato mancherà sicuramente per squalifica il centrocampista Mirko Eramo.

Domani alle ore 10 in programma al Picchio Village la seduta di rifinitura, che sarà preceduta da un nuovo giro di tamponi e test sierologici per il gruppo squadra.



