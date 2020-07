Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Venerdì 17 Luglio

Ascoli Piceno

Nubi sparse e schiarite al mattino ma senza fenomeni di rilievo, mentre entro il pomeriggio si attende un peggioramento che porterà temporali anche intensi; fenomeni in esaurimento nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +17°C e +25°C.

Marche

Piogge e temporali al mattino sulle zone centro settentrionali, asciutto altrove; al pomeriggio i temporali si estenderanno sull’intera regione e saranno localmente intensi. Miglioramento atteso nel corso della serata

Nazionale



AL NORD

Mattinata stabile sulle regioni settentrionali eccetto in Emilia Romagna con piogge o temporali. Fenomeni convettivi in estensione al pomeriggio su tutte le regioni settentrionali, attenuazione in serata.

AL CENTRO

Giornata fortemente instabile al centro Italia con precipitazioni assenti al mattino eccetto piogge locali sulle Marche, piogge o temporali diffusi su tutte le regioni al pomeriggio, in esaurimento in serata eccetto tra Abruzzo e Marche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Bel tempo al mattino al sud Italia con ampie schiarite, temporali in sviluppo al pomeriggio sui settori interni peninsulari, locali piogge in serata o nottata su Molise, Puglia e Basilicata.



Temperature in calo nei valori massimi, in aumento i valori minimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





