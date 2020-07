Coronavirus, Ministero Salute: “Si registrano altri 249 nuovi casi positivi e 14 decessi”

Sono in risalita i casi di contagio da Coronavirus in Italia secondo il bollettino odierno del Ministero della Salite. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 249 (ieri 233) per un totale di 244.216. Piccolo aumento del numero dei morti: 14 (ieri 11) per 35.042 vittime complessive dall'inizio della pandemia. Dieci le vittime nella sola Lombardia. I guariti (323 nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 237) in totale sono 196.806. Scende di 88 unità (ieri -17) il numero degli attuali positivi che ora sono 12.368. È fermo a 50, come ieri, il numero dei malati in terapia intensiva. I nuovi positivi sono 88 in Lombardia, 40 in Emilia Romagna, 88 in Veneto, 20 nel Lazio, 18 in Liguria e 15 in Campania, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Valle d'Aosta, Molise e Basilicata che non registrano alcun nuovo caso. I pazienti in terapia intensiva sono 50, come ieri, i ricoverati con sintomi sono 757 (-14), quelli in isolamento domiciliare sono 11.561 (-74). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 48.265, in diminuzione rispetto a ieri.



Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie), per la 33esima giornata consecutiva, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 987 (589 uomini e 398 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 164 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.







