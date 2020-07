Autostrada A14, ancora lunghe code tra i caselli di Grottammare e San Benedetto

Altra giornata difficile sull'autostrada A14 tra il casello di Grottammare e San Benedetto del Tronto, con code che sono arrivate fino ad 8 chilometri in direzione Abruzzo.

Ancora disagi per gli automobilisti in un weekend estivo di metà Luglio, in tanti hanno scelto di uscire al casello di Grottammare intasando di conseguenza nel pomeriggio anche la Strada Statale 16 Adriatica.





