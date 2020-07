Coronavirus, Ministero Salute: “Si registrano 3 deceduti, mai cosi pochi dallo scorso Febbraio”

Vittime al minimo storico dall'inizio dell'emergenza Covid-19 in Italia. Questo emerge dal bollettino domenicale del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono decedute 3 persone positive al Coronavirus, non succedeva dallo scorso Febbraio. il numero complessivo dei morti è di 35.045, rispetto a ieri tre in più. I decessi (ieri erano stati 14) sono così saliti a 35.045. Dopo alcuni giorni di lenta crescita sono scesi i casi totali di contagio: per un ricalcolo della Regione Molise sono 219 e non 218 (ieri erano stati 249) per un totale di 244.434. I guariti, dopo i 143 di oggi (ieri 323), sono in tutto 196.949 mentre le infezioni in corso hanno registrato un +72 rispetto a ieri e ora sono relative a 12.440 pazienti, ripartite tra 743 ricoverati (-14 rispetto a ieri), 49 malati in terapia intensiva (50 ieri) e a 11.648 in isolamento domiciliare (ieri 11.561). Un decesso è stato registrato in Veneto, uno nel Lazio e uno in Basilicata.

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie), per la 34esima giornata consecutiva, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 987 (589 uomini e 398 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 164 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.





