Strategie dei principianti per i giochi di slot

Se stai imparando a giocare d'azzardo, probabilmente hai provato le slot machine. Ho alcuni consigli strategici da offrire ai principianti, ma potreste trovare qualcosa di utile qui anche se avete giocato per molto tempo.

Infatti, se credete a molti dei miti e delle superstizioni associate ai giochi, siete le persone perfetta per leggere questo articolo. Andiamo a vedere quali sono le strategie per principianti da usare nel mondo delle slot online:

Imparate come funzionano le slot machine

Le slot machine erano meccaniche e il loro funzionamento interno era piuttosto semplice. I rulli erano azionati da molle e leve. Avevi le stesse possibilità di ottenere uno qualsiasi dei simboli su ogni rullo e in qualsiasi momento.

Circa 30 o 40 anni fa, hanno cambiato il loro modo di funzionare. Hanno lo stesso aspetto, per la maggior parte, ma ora sono più grandi e fantasiose. Non sono più gestite meccanicamente e sono alimentati elettronicamente.

Certo, sul web esistono tanti casino senza deposito per praticare, i quali possono aiutare – soprattutto nelle prime fasi – i giocatori.

Evitate i giochi a jackpot progressivo

Un jackpot progressivo è un jackpot che diventa gradualmente più grande man mano che il gioco viene giocato. Questi sono disponibili in 3 diverse varietà. Un gioco potrebbe avere un proprio jackpot, nel qual caso il jackpot è alimentato solo dal denaro immesso in quella macchina.

Ma potrebbe anche essere collegato in rete con altre slot machine nella stessa area del casinò. In questo caso, tutti quei giochi condividono lo stesso jackpot. Ogni moneta scommessa su qualsiasi macchina in quella rete locale alimenta quel jackpot.

Dopotutto i dati sono chiari e sempre più Italiani giocano a questo tipo di macchinette.

E alcuni jackpot sono condivisi tra le slot machine di più casinò in una vasta area geografica.

Ciò che tutti questi giochi hanno in comune è che prendono una piccola percentuale di ciascuna delle vostre scommesse e la usano per alimentare il jackpot. Questo potrebbe essere solo l'1% o il 2% di ogni scommessa che si fa. Ma se molte macchine sono collegate in rete tra loro, questi jackpot possono crescere rapidamente.

Il problema è che il jackpot è incredibilmente difficile da vincere. Infatti, se il jackpot è abbastanza grande, è probabilmente difficile da colpire quasi quanto una lotteria.

Giocare a giochi con RTP maggiore a 96%

Il ritorno al giocatore è uno dei fattori più importanti del gioco. Il valore RTP, ovvero il ritorno al giocatore, dice quanto una slot pagherà e con che frequenza. Un RTP alto vuole dire che una slot sarà predisposta a pagare di più rispetto ad un’altra.

Tutto sommato è molto semplice da capire e tutto quello che dovrai fare è scegliere un gioco che avrà un valore superiore a 96. Facendolo, ti assicurerai di fare più vincite frequenti durante il gioco ed ottenere quindi migliori risultati.

Certo, un RTP minore vuole dire che ci saranno vincite rispettivamente più basse, ma questo poco importa. La frequenza è la dote che conoscono i veri campioni delle slot e che sanno coltivare (e valutare) nel corso del gioco.

Giocando di testa ti potrai garantire un gioco più lungo, migliori opportunità di vincita e – cosa più importante – un divertimento maggiore.