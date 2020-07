Ascoli Piceno, famiglia Ferretti: “Grazie a tutti coloro che hanno partecipato al funerale di Bruno”

In tanti hanno partecipato nel pomeriggio ieri alla Chiesa di Sant'Agostino al funerale di Bruno Ferretti, decano dei giornalisti sportivi ascolani venuto a mancare prematuramente all'età di 67 annni.

Ecco il ringraziamento ufficiale da parte della famiglia Ferretti: "Dopo la morte del nostro Bruno, vogliamo ringraziare tutti coloro che, in questo momento di grande dolore, ci sono stati vicini con numerose testimonianze di affetto. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato al funerale e grazie a tutti coloro che non hanno potuto farlo, ma che con il cuore erano lì. Un grazie particolare allo Iom che ci ha sempre sostenuto, ai medici Piero Fede e Filippo Calcinaro, a tutte le associazioni sportive e culturali del territorio, all’Ascoli Calcio, alla Ciam di Giuliano Tosti, ai tifosi dell’Ascoli e ai club organizzati, all’Amministrazione comunale di Ascoli con in testa il sindaco Fioravanti, al Sestiere di Porta Romana, all’Ordine dei giornalisti delle Marche, a tutti i colleghi di Bruno delle testate cartacee e online, locali e nazionali".





