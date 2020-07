Monteprandone, al via ''L’incantaPiazza'' con il Mago Kiko

Per quattro mercoledì di luglio e agosto piazza dell'Unità a Centobuchi, come per magia, si trasforma ne “L'incantaPiazza”, rassegna per bambini animata da quattro tra i migliori maghi del centro Italia. La manifestazione, inserita nel cartellone di eventi “eState a Monteprandone 2020” promossa dal Comune di Monteprandone, è ideata da Francesco Pazzi, in arte mago Kiko.

E proprio il mago Kiko aprirà la kermesse mercoledì 22 luglio con uno spettacolo unico, un viaggio nel tempo per grandi e piccini, un mix suggestivo tra musica, colori, magia e bolle di sapone. Si proseguirà mercoledì 29 luglio con il mago Cristian, al secolo Cristian Pensieri che proporrà l’“Harry Potter show”, uno spettacolo che cattura lo spettatore accompagnandolo in un mondo di atmosfere surreali.

Mercoledì 5 agosto sarà la volta di Fabiano D’Angelo, in arte mago Fabiano, che proporrà un doppio spettacolo dal titolo “Il fantastico mondo dei burattini”. E’ un lungo viaggio di una tradizione millenaria che attraversa da sempre popoli e culture. Una serata all’insegna della magia dei burattini. La rassegna si chiuderà mercoledì 12 agosto, quando il mago Alex, Alessandro Morganti il ventriloquo più famoso della Regione Marche, offrirà a grandi e piccini una serata in compagnia dei suoi unici e magici aiutanti.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, hanno inizio alle ore 21 e si tengono in piazza dell’Unità a Centobuchi.

Nel rispetto delle norme anti-covid, per gli appuntamenti della rassegna “L’incanta\Piazza” è obbligatoria la prenotazione al numero 3791985147 o via email iat@comune.monteprandone.ap.it. Massimo 150 posti a sedere.

Per info www.monteprandone.gov.it; pagina facebook e instagram VisitMonteprandone.