Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Mercoledì 22 Luglio

Ascoli Piceno

Giornata caratterizzata dal tempo stabile: sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio. In serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli sereni. Temperature comprese tra +19°C e +30°C.

Marche

Tempo asciutto al mattino con sole prevalente sulla costa e anche sulle aree interne; in serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con ampie schiarite.

AL NORD

Tempo inizialmente stabile su tutti i settori, rapido peggioramento al pomeriggio sulle regioni del Nord Est con temporali da sparsi a diffusi. In serata e in nottata fenomeni in estensione alle pianure di tutte le regioni, localmente anche di forte intensità.

AL CENTRO

Intera giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche stabile e asciutte con poche nubi in transito e ampie schiarite su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi sia al mattino che nelle ore pomeridiane e serali, attesa solo qualche nube in più nelle ore notturne sul basso Tirreno.

Temperature in generale rialzo specie nei valori minimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano