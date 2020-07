Amat, il calendario estivo dopo la lunga pausa per il Coronavirus. Tanti eventi nel Piceno

In un periodo che sembrava condannare lo spettacolo dal vivo ancora per molti mesi all’oblio, la Regione Marche su iniziativa di AMAT – circuito multidisciplinare di teatro, musica, danza e circo contemporaneo delle Marche presieduto da Gino Troli e diretto da Gilberto Santini – con la tenacia e la passione dei propri associati, Comuni e Regione Marche, e con il supporto del MiBACT vede fiorire una stagione ricchissima.

Durante il lockdown imposto per l’emergenza del Covid, centinaia di spettatori hanno testimoniato la propria tristezza per l’assenza dell’esperienza teatrale, rinunciando anche ai rimborsi dei biglietti acquistati per sostenere il settore in questo momento delicatissimo. Proprio in questa essenza è emersa con ancora più evidenza la necessità del teatro “come specchio” attraverso cui dare un senso alle tante inquietudini che abitano la vita di ciascuno. Nasce così una stagione ricchissima fino a ottobre che vede in scena più di 160 appuntamenti, toccando complessivamente 39 comuni: Ancona, Ascoli Piceno, Castelleone di Suasa, Civitanova Marche, Comunanza, Corinaldo, Cupra Marittima, Fabriano, Falerone, Fano, Fermo, Grottammare, Isola del Piano, Jesi, Matelica, Monte Rinaldo, Monte Roberto, Monte San Giusto, Montecarotto, Montemarciano, Osimo, Ostra, Pergola, Pesaro, Porto Recanati, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Roccafluvione, San Benedetto del Tronto, San Severino Marche, Sant’Elpidio a Mare, Senigallia, Serra De’ Conti, Sirolo, Staffolo, Trecastelli, Urbania, Urbino, Urbisaglia. Tante occasioni di evasione e riflessione nate sull’onda di una “gioia da sopravvissuti” con la consapevolezza dell’uragano che ha investito le vite di ognuno. Tutto ciò naturalmente in piena sicurezza, con tutte le precauzioni e i dispositivi necessari previsti dalla normativa vigente. Il teatro, da luogo di possibile contagio come descritto per tanti mesi, torna a essere luogo esclusivamente di “contagio di sogni ed emozioni”: AMAT torna a ribadire ancora con più forza il proprio ruolo e la propria passione che inesausta anima il suo operato da 44 anni, offrendo una finestra su ciò che di interessante accade sulla scena nazionale e internazionale.

Grandi classici, nuovi linguaggi della ricerca, danza, nuovo circo e musica animano la proposta teatrale delle Marche che offre tante occasioni di incontro – impossibile citarle tutte - con imperdibili capolavori. Molti i beniamini del pubblico che si esibiscono nei magnifici palcoscenici marchigiani, da Vinicio Marchioni a Claudio Bisio, Gigio Alberti, Francesco Montanari, David Riondino, Maddalena Crippa, Dario Vergassola, Massimo Venturiello, Lella Costa, Lino Musella, Marisa Laurito, Lino Guanciale, Glauco Mauri, Giorgio Pasotti, Mariangela D’Abbracccio, Lucia Mascino e tanti altri. Non manca la danza con proposte capaci di restituire in maniera articolata la fisionomia di questa espressione artistica oggi come quelle, tra gli altri, di Silvia Gribaudi, Carolyn Carlson, Claudia Castellucci, Monica Casadei. Tanti anche gli appuntamenti musicali che animano Playlist Marche, rassegna regionale che attraversa il panorama italiano e internazionale tra l’indie, il jazz, la classica e le espressioni più contemporanee. Da segnalare la presenza della FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana, Filarmonica Rossini, Orchestra Sinfonica Rossini, Bungaro, Antonella Ruggero, Vinicio Capossela, Vasco Brondi, Nicola Piovani, Fabrizio Bosso, Gabriele Coen Quintet, Danilo Rea, Enrico Rava e tanti altri. Tante anche le occasioni di valorizzazione dei talenti del territorio marchigiano, proposte di teatro Made in Marche con – tra gli altri - Francesca Berardi, Filippo Mantoni, Stefano De Bernardin, Stefano Tosoni, Cesare Catà, Isabella Carloni, Paolo Bragaglia, Francesco Savoretti, Simona Lisi, Davide Calvaresi, Luca Violini, Antonio Mingarelli, Valentina Illuminati, Edoardo Ripani e Lucilio Santoni. Poesia e tanta fantasia per incantare grandi e piccoli con le proposte di circo contemporaneo, ma anche antico perché fa tesoro di secoli di arte circense; niente animali e tanta destrezza negli spettacoli di Circo El Grito, Piero Massimo Macchini e Duo Kaos. Nella “Platea delle Marche” non mancano le proposte per la famiglia con le migliori espressioni del teatro per ragazzi, primi fra tutti i marchigiani ATGTP, che propongono i vari linguaggi della scena con spettacoli, letture ad alta voce, laboratori, mostre e tante altre sorprese per grandi e piccini.

I magnifici teatri marchigiani si confermano inoltre luoghi privilegiati per la creazione artistica accogliendo residenze di allestimento che vanno sotto il nome di Marche casa del teatro. Residenze d’artista, periodi di condivisione con gli artisti che mostrano al pubblico le fasi del processo creativo in forma di spettacolo o “cantiere aperto” come accadrà - nell’ambito di Marche inVita. Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma un progetto che intende sostenere la ricostruzione per le comunità colpite dal sisma, attraverso la promozione dello spettacolo dal vivo - con Caroline Baglioni a Fabriano prima del prestigioso debutto alla Biennale di Venezia e Teatro Valdoca e Silvia Calderoni ad Ascoli Piceno e inoltre Silvia Gribaudi a Pesaro e Matthias Martelli a Urbino.

AMAT _ calendario

Dopo la ripresa delle attività dal 15 giugno, AMAT ha già organizzato 33 spettacoli. Le attività proseguono con il calendario che segue

CORINALDO | 21 luglio

Il Terreno

Ambarabà

ATGTP

LE AVVENTURE DI PULCINO

SANT’ELPIDIO A MARE | 21 luglio

Piazza Matteotti

R-Estate il Centro

ALESSANDRO PREZIOSI

TOTÒ OLTRE LA MASCHERA

SENIGALLIA | 22 luglio

Cortile della Scuola Pascoli

Ambarabà

ATGTP

MUSI LUNGHI E NERVI TESI

URBISAGLIA | 22 luglio [studio]

Anfiteatro Romano

FABRIANO | 31 luglio

Teatro Gentile

TAU Teatri Antichi Uniti

VINICIO MARCHIONI

CALIGOLA

ANCONA | 23 luglio

Canalone della Mole Vanvitelliana

Sconcerti

LUCA MARIA BALDINI

SONORIZZAZIONE DEL FILM “L’UOMO MECCANICO”

DI ANDRÉ DEED

MATELICA | 23 luglio

Cortile di Palazzo Ottoni

CASTELLEONE DI SUASA | 1 agosto

Anfiteatro Romano

PORTO SAN GIORGIO | 7 agosto

Rocca Tiepolo

TAU Teatri Antichi Uniti

CENTRO TEATRALE SENIGALLIESE

ASSENZA. ORFEO - EURIDICE

ASCOLI PICENO | 23 e 24 luglio

Teatro Romano

TAU Teatri Antichi Uniti

ANITA CAPRIOLI

LA STORIA DI ANTIGONE

MONTE ROBERTO | 23 luglio

Parco Pubblico

Ambarabà

ATGTP

CHIAMATEMI PIG GI!

CIVITANOVA MARCHE | 24 luglio

Varco in scena

Varco sul Mare

TULLIO SOLENGHI

UNA SERATA PAZZESCA

LEGGE PAOLO VILLAGGIO

MONTE RINALDO | 25 luglio

Area archeologica La Cuma

TAU Teatri Antichi Uniti

ISABELLA CARLONI, FRANCESCO SAVORETTI, PAOLO BRAGAGLIA

FURENTES

l’Eneide della follia

MONTE SAN GIUSTO | 25 luglio

partenza dalla "Pista di Pattinaggio" di Monte San Giusto

TeaTranDo di Paglia

MABÒ BAND/EMANUELE COLANDREA/STEFANO TOSONI

PIERO MASSIMO MACCHINI/LUCIO MATRICARDI

CONCERTO AL TRAMONTO

e, a seguire

GRAN GALÀ NEL TEATRO DI PAGLIA

PESARO | 25 luglio

Miralteatro d’Estate

Parco Miralfiore

FERMO | 26 luglio

Fermo Estate

Villa Vitali

CLAUDIO BISIO, GIGIO ALBERTI

MA TU SEI FELICE?

TRECASTELLI | 26 luglio

Località Brugnetto Pista Polivalente

Ambarabà

ATGTP/TEATRO ALLA PANNA

CAVOLI A MERENDA

SAN SEVERINO MARCHE | 27 luglio

Parco Archeologico di Septempeda, Terme Romane

TAU Teatri Antichi Uniti

TEATRI DI SAN SEVERINO / FRANCESCO RAPACCIONI

ENEIDE

SENIGALLIA | 27, 28 e 29 luglio

Auditorium Chiesa dei Cancelli

Ambarabà

ATGTP

IL MONDO DI OSCAR

CORINALDO | 28 luglio

Area Archeologica Santa Maria in Portuno

TAU Teatri Antichi Uniti

FRANCESCO MONTANARI

MENECMI

CASTELLEONE DI SUASA | 29 luglio

Anfiteatro Romano di Suasa

MATELICA | 30 luglio

Cortile di Palazzo Ottoni

TAU Teatri Antichi Uniti

LUCA VIOLINI / RADIOTEATRO

ODISSEO.

O TU FRA I MORTALI IL PIÙ SVENTURATO

SANT’ELPIDIO A MARE | 29 luglio

Piazza Matteotti

Sant’Elpidio Jazz Festival

EMILIA ZAMUNER CONVERGENZE PARALLELE

OMAGGIO A PINO DANIELE

PORTO RECANATI | 30 luglio

Arena Gigli

Porto Recanati Festival

FORM ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA

DAVID CRESCENZI

SERATA ALL’OPERA

LA CENERENTOLA IN CONCERTO

CASTELLEONE DI SUASA | 30 luglio

Anfiteatro Romano

MATELICA | 6 agosto

Cortile Palazzo Ottoni

TAU Teatri Antichi Uniti

STEFANO TOSONI, STEFANO DE BERNARDIN

STANDUP TRAGEDY – ILIADE EP. 1

Achille, gli Atridi e una città in fiamme

SANT’ELPIDIO A MARE | 30 luglio

Piazza Matteotti

Sant’Elpidio Jazz Festival

CONFIRMATIONS 5ET feat FRANCESCO CAFISO

CELEBRANDO CHARLIE PARKER 1920-2020

STAFFOLO | 30 luglio

piazza Leopardi

Ambarabà

ATGTP/IL LABORINCOLO

TORSOLO

URBINO | 30 luglio

Piazza Rinascimento

Raffaello, che spettacolo! per il V centenario della morte di Raffaello

DAVID RIODINO, DARIO VERGASSOLA

RAFFAELLO, LA FORNARINA, IL CINQUECENTO E ALTRE STORIE

OSTRA | 31 luglio

Chiostro San Francesco

Ambarabà

ATGTP

VOGLIO LA LUNA

PORTO SAN GIORGIO | 31 luglio

Rocca Tiepolo

TAU Teatri Antichi Uniti

STEFANO TOSONI, STEFANO DE BERNARDIN

STANDUP TRAGEDY – ILIADE EP. 2

Il giorno più lungo

CASTELLEONE DI SUASA | 31 luglio

Anfiteatro Romano di Suasa

TAU Teatri Antichi Uniti

CESARE CATÀ

SONO SINGLE PERCHÉ L’UNIVERSO

È UN’APORIA ONTOLOGICA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 31 luglio

Piazza Bice Piacentini

Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole

FILIPPO CANTA IVAN GRAZIANI

SANT’ELPIDIO A MARE | 31 luglio

Piazza Matteotti

Sant’Elpidio Jazz Festival

SALVATORE RUSSO GYPSY JAZZ TRIO

STOCHELO ROSENBERG

ANCONA | agosto

ADRIATICO MEDITERRANEO FESTIVAL

GROTTAMMARE | dal 18 giugno al 28 agosto

L’Estate della città

TEATRO, MUSICA, POESIA, SCIENZA, EVENTI

ANCONA | 1 agosto

Canalone della Mole Vanvitelliana

Sconcerti

DAVIDE TOFFOLO

LIVE

PORTO RECANATI | 1 agosto

MATILDE FACHERIS, SANDRA ZOCCOLAN

ALMENO TU NELL’UNIVERSO

FERMO | 2 agosto

Villa Vitali

Fermo Estate

VASCO BRONDI

TALISMANI PER TEMPI INCERTI

SANT’ELPIDIO A MARE | 2 agosto

Piazza Matteotti

Sant’Elpidio Jazz Festival

BUNGARO

MAREDENTRO SUMMER TOUR

ROCCAFLUVIONE | 3 agosto

Teatro parrocchiale della Chiesa di Santo Stefano Protomartire

La montagna ritrovata

TRIO ADDENDUM

MUSICA PER IMMAGINI E COLORI

URBISAGLIA | 3 agosto

Anfiteatro Romano

TAU Teatri Antichi Uniti

MASSIMO VENTURIELLO

AULULARIA

FERMO | 4 agosto

Villa Vitali

Fermo Estate

MAX GIUSTI & PIERO MASSIMO MACCHINI

FRATELLI CUGINI

MONTEMARCIANO | 4 agosto

Parco Villa Colle Sereno

Ambarabà

ATGTP

STORIE CON LE GAMBE

SANT’ELPIDIO A MARE | 4 agosto

Piazza Matteotti

Sant’Elpidio Jazz Festival

RENZO RUBINO, RAFFAELE CASARANO

special guest SIMONA MOLINARI

LUCIO

OMAGGIO A LUCIO DALLA

CIVITANOVA MARCHE | 5 agosto

Teatro Rossini

Civitanova Danza

SILVIA GRIBAUDI

GRACES

PESARO | 5 agosto

Parco Miralfiore

ASCOLI PICENO | 6 e 7 agosto

Teatro Romano

TAU Teatri Antichi Uniti

LELLA COSTA

LA VEDOVA SOCRATE

JESI | dal 5 agosto al 4 settembre

Tree Park

TREBOO

rassegna di eventi

ANCONA | 6 agosto

Cortile della Mole Vanvitelliana

La Punta della Lingua

LINO MUSELLA

L'AMMORE NUN' È AMMORE

FERMO | 6 agosto

Villa Vitali

Fermo Estate

GIORGIO MONTANINI

COME BRITNEY SPEARS // COVID19 VERSION

SANT’ELPIDIO A MARE | 6 agosto

Piazza Matteotti

Sant’Elpidio Jazz Festival

ENRICO RAVA, DANILO REA

DUO

CIVITANOVA MARCHE | 7 agosto

Teatro Rossini

Civitanova Danza

COMPAGNIA CAROLYN CARLSON

ISLANDS

PORTO RECANATI | 7 agosto

Arena Gigli

Porto Recanati Festival

FORM ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA

DAVID CRESCENZI

BEETHOVEN 5^

ROCCAFLUVIONE | 7 agosto

Teatro della Chiesa di Santo Stefano Protomartire

La montagna ritrovata

GIORGIO COLANGELI, DANIELE DI BONAVENTURA

VALENTINA ILLUMINATI, LUCILIO SANTONI

LEGATO CON AMORE IN UN VOLUME

ANCONA | 8 agosto

Cortile della Mole Vanvitelliana

Acusmatiq

PAOLO BRAGAGLIA, ROBERTO PACI DALÒ

WARM UP

D’ANCANGELO

LIVE SET

RETINA.IT

LIVE SET

OSIMO | 8 agosto

Chiostro di San Francesco

TAU Teatri Antichi Uniti

ISABELLA CARLONI, ANDREA STRAPPA

VOGLIO UN CUORE PRONTO A OGNI COSA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 8 agosto

Piazza Bice Piacentini

Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole

ANTONELLA RUGGIERO

CONCERTO VERSATILE

URBISAGLIA | 8 agosto

Anfiteatro Romano

TAU Teatri Antichi Uniti

SERGIO LEONE

MEMORIE DI ADRIANO

CIVITANOVA MARCHE | 9 agosto

Teatro Rossini

Civitanova Danza

CLAUDIA CASTELLUCCI / SOCÌETAS

VERSO LA SPECIE

opening

LAURA GAZZANI

PEDRO [studio]

FALERONE | 9 agosto

Teatro Romano

TAU Teatri Antichi Uniti

MARISA LAURITO

LISISTRATA

PESARO | 9 agosto

Parco Miralfiore

Miralteatro d’Estate

REMO ANZOVINO

CONCERTO ALL’ALBA

MONTECAROTTO | 10 agosto

Piazza Latieri

Ambarabà

ATGTP

LE AVVENTURE DI PULCINO

PESARO | 10 agosto

Parco Miralfiore

Stupor Circus

PIERO MASSIMO MACCHINI

GESTICOLORS

DUO KAOS

TIME TO LOOP

CIVITANOVA MARCHE | 11 agosto

Teatro Rossini

Civitanova Danza

MONICA CASADEI / ARTEMIS DANZA

I BISLACCHI

OMAGGIO A FEDERICO FELLINI

FANO | 11 agosto

ex Chiesa di San Francesco

TAU Teatri Antichi Uniti

MADDALENA CRIPPA

ENEIDE-UN RACCONTO MEDITERRANEO

DIDONE (IV LIBRO)

PESARO | 11, 12 e 13 agosto

Parco Miralfiore

Stupor Circus

CIRCO EL GRITO

MALAMAT

Circo, musica e anime in volo

SENIGALLIA | 12 agosto

Cortile della Scuola Pascoli

Ambarabà

ATGTP

CAPPUCCETTO ROSSO

CIVITANOVA MARCHE | 13 agosto

Varco sul Mare

Varco in scena

NICOLA PIOVANI

LA MUSICA È PERICOLOSA

FERMO | 18 agosto

Villa Vitali

Fermo Estate

STEFANO TOSONI, STEFANO DE BERNARDIN

STANDUP TRAGEDY – ILIADE EP. 3

Addio alle armi

ANCONA | 20 agosto

Canalone della Mole Vanvitelliana

Sconcerti

STEFANO PILIA, PAOLO SPACCAMONTI

SONORIZZAZIONE DEL FILM “L’UOMO CON LA MACCHINA DA PRESA”

DI DZIGA VERTOV

ASCOLI PICENO | 20 agosto

Teatro Romano

Ascolipicenofestival

LORENZO CIROCCO

IL RESPIRO DEL TRAMONTO

FABRIANO | 20 agosto

Giardini del Poio

Fabriano Scena d’estate

VILLAINCANTO

QUINTETTO GIGLI

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

PORTO SAN GIORGIO | 20 agosto

Rocca Tiepolo

TAU Teatri Antichi Uniti

STEFANO TOSONI, STEFANO DE BERARDIN

STANDUP TRAGEDY – ILIADE EP. 4

Scontro di Titani

ASCOLI PICENO | dal 21 al 23 agosto

Foyer Teatro Ventidio Basso

Ritratti d’Artista 2020 / Residenze artistiche

DAVIDE CALVARESI

PIANO SEQUENZA

JESI | 21 agosto

Hemingway Cafè

Hemingway Nights

GIORGIO MONTANINI

STAND UP COMEDIAN

FABRIANO | 22 agosto

Giardini del Poio

FabriJazz

EMILY DICKINSONGS

SANT’ELPIDIO A MARE | 22 agosto

Piazza Matteotti

R-Estate il Centro

PROGETTO ASSOCIAZIONE CREAZIONE

BIOGRAPHIE – POP ROCK ANNI 90

FABRIANO | 23 agosto

Giardini del Poio

FabriJazz

FABRIZIO BOSSO SPIRITUAL TRIO

CUPRA MARITTIMA | 24 agosto

Parco Archeologico

TAU Teatri Antichi Uniti

VALENTINA ILLUMINATI, EDOARDO RIPANI, LUCILIO SANTONI

IN VIAGGIO CON ULISSE

FABRIANO | 28 agosto

Giardini del Poio

FabriJazz

THE PIER JAZZ FOURTET LIVE

FABRIANO | 29 agosto

Giardini del Poio

FabriJazz

CHRISTIAN MEYER PARTY

SANT’ELPIDIO A MARE | 31 agosto

Piazza Matteotti

R-Estate il Centro

ISADORA ANGELINI/TEATRO PATALÒ

EMILY, IL GIARDINO NELLA MENTE

FABRIANO | 30 agosto

Teatro Gentile

Marche Casa del Teatro. Residenze d’Artista

BIENNALE DI VENEZIA

Cantiere aperto per

IL LAMPADARIO

CAROLINE BAGLIONI

residenza di allestimento dal 20 al 30 agosto

[nell’ambito di “MarcheinVita. Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma”

progetto di MiBACT e Regione Marche

coordinato da Consorzio Marche Spettacolo]

ASCOLI PICENO | dal 31 agosto al 5 settembre

Foyer Teatro Ventidio Basso

Ritratti d’Artista 2020/ Residenze artistiche

FRANCESCO MARILUNGO

PARTY GIRL-EXTENDED

JESI | dal 5 agosto al 4 settembre

Tree Park

TREEBOO

ASCOLI PICENO | 5 settembre

Chiostro di San Francesco

Ascolipicenofestival

AROUND BEETHOVEN-NEL 250MO

DALLA NASCITA DEL GENIO DI BONN

TUTTO LUDWIG!

ASCOLI PICENO | 5 settembre

Ritratti d’Artista 2020/Performance e incontro

Chiostro di Sant’Agostino

FRANCESCO MARILUNGO

ABITARE LO SPAZIO

a seguire

PARTY GIRL-EXTENDED

PESARO | 6 settembre

Teatro Rossini

LINO GUANCIALE

NON SVEGLIATE LO SPETTATORE

ASCOLI PICENO | 10 settembre

Pinacoteca Civica

Ascolipicenofestival

AROUND BEETHOVEN-NEL 250MO

DALLA NASCITA DEL GENIO DI BONN

FILIPPO MAZZOLI

AYLEN PRITCHIN

SOLENNE PAIDASSI

VLADIMIR MENDELSSOHN

ROBERTO TRAININI

PESARO | 11 settembre

TeatrOltre

Teatro Sperimentale

VALENTINA PICELLO, CHIARA STOPPA

ALDILÀ DI TUTTO

ASCOLI PICENO | dall’11 al 13 settembre

Foyer Teatro Ventidio Basso

Ritratti d’Artista 2020/Residenze artistiche

MARGARITA ZAFRILLA OLAYO

T/LTING VERTICALITIES

ASCOLI PICENO | 12 settembre

Ritratti d’Artista 2020/Performance e incontro

Chiostro di Sant’ Agostino

SIMONA LISI, DAVIDE CALVARESI

PRELUDE

DAL CORPO ALLO SCHERMO

a seguire

PIANO SEQUENZA

ASCOLI PICENO | 12 settembre

Pinacoteca Civica

Ascolipicenofestival

AROUND BEETHOVEN-NEL 250MO

DALLA NASCITA DEL GENIO DI BONN

FILIPPO MAZZOLI

AYLEN PRITCHIN

SOLENNE PAIDASSI

VLADIMIR MENDELSSOHN

ROBERTO TRAININI

HAYDN SOGNA MOZART

ASCOLI PICENO | 13 settembre

Ritratti d’Artista 2020/Performance e incontro

Chiostro di Sant’ Agostino

MARGARITA ZAFRILLA OLAYO

T/LTING VERTICALITIES

ASCOLI PICENO | 13 settembre

Pinacoteca Civica

Ascolipicenofestival

AROUND BEETHOVEN-NEL 250MO

DALLA NASCITA DEL GENIO DI BONN

DANIELE ORLANDO

STEFANIA CAFARO

BEETHOVEN ISPIRA TOLSTOJ

ASCOLI PICENO | 18 settembre

Pinacoteca Civica

Ascolipicenofestival

AROUND BEETHOVEN-NEL 250MO

DALLA NASCITA DEL GENIO DI BONN

ROBERTO PROSSEDA

VERSO IL SUBLIME

PESARO | 18, 19 e 20 settembre

Teatro Sperimentale

TeatrOltre

GLAUCO MAURI

L’ULTIMO NASTRO DI KRAPP

ASCOLI PICENO | 20 settembre

Pinacoteca Civica

Ascolipicenofestival

AROUND BEETHOVEN-NEL 250MO

DALLA NASCITA DEL GENIO DI BONN

THE BASS GANG

DAI CLASSICI AI CLASSICI DEL ROCK

COMUNANZA | 26 settembre

Auditorium Adriano Luzi

La montagna ritrovata

EUGENIO OLIVIERI, FABRIZIO PAGLIARETTA

MARATONA DI NEW YORK

PESARO | 2 ottobre

Teatro Rossini

Playlist Pesaro

VINICIO CAPOSSELA

BESTIARIO D’AMORE

URBINO | 3 ottobre

Teatro Sanzio

Urbino in Musica

GABRIELE COEN QUINTET

LEONARD BERNSTEIN TRIBUTE

ASCOLI PICENO | 4 ottobre

Teatro dei Filarmonici

Marche Casa del Teatro. Residenze d’Artista

TEATRO VALDOCA

cantiere aperto per

GLI ADULTI SONO RAGAZZI MORTI.

PRIMO STUDIO LIBERAMENTE TRATTO DA PINOCCHIO

SILVIA CALDERONI

residenza di allestimento dal 15 settembre al 7 ottobre

[nell’ambito di “MarcheinVita. Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma” progetto di Mibact e Regione Marche coordinato da Consorzio Marche Spettacolo]

PESARO | 9 ottobre

Teatro Rossini

TeatrOltre

ASCOLI PICENO | 10 ottobre

Teatro Ventidio Basso

LUCIA MASCINO

SMARRIMENTO

URBINO | dal 16 al 18 ottobre

Teatro Sanzio

Raffaello, che spettacolo! Per il V centenario della morte di Raffaello

MATTHIAS MARTELLI

RAFFAELLO

La leggenda del pittore divino

Marche Casa del Teatro. Residenze d’Artista

COMUNANZA | 17 ottobre

Auditorium Adriano Luzi

La montagna ritrovata

ATGTP/SILVANO FIORDELMONDO, FABIO SPADONI

IL GRANDE GIOCO

PESARO | 17 ottobre

Teatro Sperimentale

Marche Casa del Teatro. Residenze d’Artista

SILVIA GRIBAUDI

cantiere aperto per

MON JOUR

SILVIA GRIBAUDI

residenza di allestimento dal 7 al 17 ottobre

[nell’ambito di “MarcheinVita. Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma”

progetto di Mibact e Regione Marche coordinato da Consorzio Marche Spettacolo]

URBINO | 23 ottobre

TeatrOltre

DAVIDE ENIA

L’ABISSO

PERGOLA | 31 ottobre

TeatrOltre

CHRONOS3

ASSOCERÒ SEMPRE LA TUA FACCIA

ALLE COSE CHE ESPLODONO

ASCOLI PICENO | 23 ottobre

Teatro Ventidio Basso

GIORGIO PASOTTI, MARIANGELA D’ABBRACCCIO

HAMLET





