Atletico Ascoli, altre importanti conferme. Restano Carillo, Calvaresi ed Edoardo Mariani

Continua il lavoro del direttore sportivo dell'Atletico Ascoli Mario Marzetti nella conferma dei pezzi da "90" e degli ottimi e promettenti giovani della scorsa stagione in vista del prossimo campionato di Eccellenza Marche.



"Nell'ottica di valorizzare i giovani del nostro territorio sono ufficiali le riconferme di Edoardo Mariani, Davide Calvaresi e Manuel Carillo - si legge nella nota ufficiale del club ascolano -. Per il primo é un importantissima conferma viste le ultime due stagioni da protagonista assoluto con oltre 15 gol all'attivo, altrettanti assist e prestazioni superbe. Per i giovani Calvaresi e Carillo ottime conferme vista l'ottima prospettiva di entrambi che nella scorsa stagione sono stati protagonisti indiscussi della Juniores di mister Sospetti. Per loro anche diverse e buonissime presenze in prima squadra con il secondo andato in gol nel match di Andata dei Quarti di Finale di Coppa Italia contro la Civitanovese. La società li ringrazia per la stagione appena conclusa e per aver condiviso gli obiettivi ed il progetto per portare ancora più in alto l'Atletico Ascoli".

















