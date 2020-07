Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Giovedì 23 Luglio

Ascoli Piceno

Ampi spazi di sereno nel corso della mattinata, qualche nube in più al pomeriggio; in serata il tempo sarà stabile sempre con qualche nube sparsa.Temperature comprese tra +19°C e +30°C.

Marche

Tempo in prevalenza stabile nel corso della giornata con sole prevalente al mattino su tutto il territorio, qualche nube in più al pomeriggio; in serata i cieli saranno poco nuvolosi con tempo asciutto.

Nazionale

AL NORD

Tempo instabile sui settori costieri dell'alto Adriatico nelle prime ore del mattino, peggiora al pomeriggio e in serata a partire dall'arco alpino fin verso le pianure con piogge o temporali sparsi.

AL CENTRO

Intera giornata caratterizzata da bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni, qualche innocua nube è attesa in transito sul basso Lazio al mattino e sull'alta Toscana tra pomeriggio e sera.

AL SUD E SULLE ISOLE

Bel tempo e sole prevalente su tutti i settori con ampie schiarite e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, salvo locali addensamenti sui rilievi peninsulari.

Temperature attese stazionarie o in lieve aumento.





