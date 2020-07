Coronavirus, anche nelle Marche forte calo di vendite per veicoli pesanti e autobus

Nel primo semestre 2020 nelle Marche le nuove immatricolazioni di veicoli pesanti (e cioè con PTT – peso totale a terra – superiore a 16 T) e autobus sono calate rispetto allo stesso periodo del 2019. In particolare le immatricolazioni di autocarri per trasporto merci sono diminuite del 52%, quelle di trattori stradali del 32,8% e quelle di autobus del 60,9%. In calo sono anche i dati sulle immatricolazioni di autoveicoli speciali, che sono diminuite del 48,3% rispetto allo stesso periodo del 2019. Questi dati emergono da un’elaborazione del Centro Studi Continental sulla base dei dati Aci. Ad incidere sui cali rilevati è stata l’emergenza Coronavirus, che ha influito negativamente anche sul settore dei trasporti con mezzi pesanti.

L’elaborazione realizzata dal Centro Studi Continental (con un fatturato di 44,5 miliardi di euro è tra i leader mondiali nelle subforniture per il settore automotive) fornisce anche un prospetto dei dati per provincia. Ne risulta che nel comparto degli autocarri per trasporto merci tutte le province marchigiane presentano dati in calo: si val -36,8% di Ancona al -63,6% di Ascoli Piceno. Nel comparto degli autoveicoli speciali vi è stato un aumento ad Ascoli Piceno (+33,3%), con cali registrati a Pesaro (-66,7%), a Fermo (-62,5%), a Macerata (-60%) e ad Ancona (-42,9%). Anche nei trattori stradali (o motrici) l’unica provincia che presenta dati positivi è Ascoli Piceno (+26,7%), mentre in tutte le altre provincie i dati sono in calo: si va dal -22,2% di Ancona al -51,4% di Pesaro. Nel comparto degli autobus, infine, i dati sono in parità ad Ascoli Piceno, mentre sono stati registrati cali a Pesaro (-100%), ad Ancona (-71,8%), a Macerata (-54,1%) e a Fermo (-56,3%).

In Italia nel primo semestre 2020 le nuove immatricolazioni di veicoli pesanti (e cioè con PTT – peso totale a terra – superiore a 16 T) e autobus sono calate rispetto allo stesso periodo del 2019. In particolare le immatricolazioni di autocarri per trasporto merci sono diminuite del 25,7%, quelle di autoveicoli speciali del 15,8%, quelle di trattori stradali del 30,1% e quelle di autobus del 23,6%.

