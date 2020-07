Coronavirus, Ministero Salute: “Raddoppiati casi positivi in Italia rispetto a ieri. Nove i morti”

Si impenna la curva epidemica in Italia, con i nuovi casi più che raddoppiati da ieri: 282 oggi contro i 129 di 24 ore fa. Sale la Lombardia con 51 (ieri 34), ma viene addirittura superata dall'Emilia Romagna che ne totalizza 57, seguita dal Veneto con 36 nuovi positivi. Stesso numero in Basilicata, abituata da settimane al contagio zero, ma 33 di questi fanno parte di un gruppo di migranti già in quarantena. Il totale delle persone colpite da Covid-19 in Italia sale così a 245.032. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In calo il numero dei decessi, 9 oggi contro i 15 di ieri, per un totale di 35.082 persone morte. Si sono registrate vittime in Lombardia (1), Emilia Romagna (2), Veneto (4) e Lazio (2). I guariti sono 197 nelle 24 ore (ieri 269), e sono ora 197.628 in tutto. Per effetto di questi dati, torna ad aumentare dopo il calo di ieri il numero degli attualmente positivi: 74 in più, per un totale di 12.322. Mentre sono in diminuzione sia i ricoveri ordinari (8 in meno, 724 totali) che le terapie intensive (-1, 48 in tutto). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.550. Infine, in 24 ore eseguiti 49.318 tamponi (ieri 43.110)

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie), per la 37esima giornata consecutiva, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 987 (589 uomini e 398 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 164 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.





